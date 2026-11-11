Je kunt straks naar dikke Porsches gluren langs de A28

Porsche Centrum Leusden maakt plaats voor Porsche Centrum Utrecht. De nieuwe naam hoort bij een nieuw pand in Zeist, pal aan de A28 op zichtlocatie. Helemaal in de stijl van de Porsche-dealer van nu. De opening is over een jaar of twee in 2028.

Op dit moment is Porsche Centrum Leusden nog altijd te vinden rondom de Pon Campus aan de Zuiderinslag in Leusden. Daar is een grote verbouwing gaande, waarbij de showroom straks niet meer in Leusden te vinden zal zijn, maar in Zeist. Inclusief een nieuwe naam. Het is niet de eerste keer dat een Porsche-dealer in Nederland een nieuwe naam krijgt. In het verleden werd Porsche Centrum Eindhoven omgedoopt tot Porsche Centrum Brabant.

De verhuisplannen gaan samen met een verandering achter de schermen. Begin 2027 moet Porsche Centrum Leusden onderdeel worden van Pon Center. Daarmee wordt de vestiging deel van een grotere regionale dealergroep.

De nieuwe locatie wordt ingericht volgens het Destination Porsche-concept. Wie andere hedendaagse Porsche-dealers heeft bezocht weet een beetje wat je kan verwachten. Er is een zogenoemde Racing Line die de bezoeker moet meenemen in de wereld van Porsche . Vanaf het moment dat je binnenloopt tot je de eerste auto’s tegenkomt.

Er komen ook ontmoetingsruimtes, een Porscheplatz en een Fitting Lounge. Dat laatste is geen pashokje om een Porsche-onderbroek uit te proberen. Dit is een ruimte waarin klanten in alle rust hun nieuwe Porker samenstellen. Dit principe kennen we al van merken als Lamborghini, Ferrari en Bentley. Aangezien Porsche steeds meer inzet op individuele opties zoals Porsche Exclusive en het Sonderwunsch-programma is dit een logische stap.

Bijna duizend vierkante meter aan nieuwe Porsches

De showroom voor nieuwe modellen beslaat bijna 1.000 vierkante meter. Voor gebruikte auto’s komt er een aparte showroom, met occasions uit het Porsche Approved-programma. Ook de werkplaats krijgt een flinke uitbreiding.

Porsche Centrum Utrecht krijgt straks 26 hefbruggen, tien meer dan nu. De werkplaats wordt uitgerust met moderne diagnose- en onderhoudsapparatuur en krijgt een aparte afdeling voor elektrische Porsches. Ook eigenaren van klassieke modellen kunnen er terecht.

Daarnaast breidt het centrum de dienstverlening uit met cosmetische behandelingen. Denk aan lakbeschermingsfolie en het wrappen van modellen.

De opening staat gepland voor 2028. Tot die tijd verandert er voor klanten weinig. Ze kunnen gewoon terecht bij Porsche Centrum Leusden aan de Zuiderinslag 2.

Hoofdfoto: marcel050 via Autoblog Spots

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