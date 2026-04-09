Porsche: Chinese EV is opstap naar ons, maar is dat wel zo?

Steeds meer Chinese EV-merken beginnen aan het fundament van Europese merken te knagen met technisch betere en goedkopere auto’s. Toch maakt Porsche zich er geen zorgen om. Uiteindelijk zouden de kopers van de Chinese EV’s wel tot hun zinnen komen en een Porsche kopen.

Tenminste, dat zegt CEO Daniel Schmollinger van Porsche Australië in een interview met verschillende media. Hij ziet de opkomst van de Chinese EV’s dan ook vooral als kans voor zijn eigen merk.

Van China naar Duitsland

“Ik zou het geen zorg noemen. Ik zie het als een kans”, aldus Schmolinger. “Ik ben eigenlijk blij dat deze merken hier succesvol zijn, want op een gegeven moment zullen we zien, bijvoorbeeld na drie jaar, dat mensen na de eerste elektrische auto van een Chinees merk benieuwd zijn naar wat er daarna komt. En wat is de volgende stap? Dan staan ​​wij voor ze klaar.”

Daar heeft de CEO ook een redelijk punt. Dankzij de elektrificatie bij Porsche is bijvoorbeeld een Macan bereikbaarder dan ooit. Je stapt al in voor 86.000 euro. Een ietwat vergelijkbare SUV van een Chinees merk zit daar qua prijs misschien nog wel flink onder, maar dan moet je ook wel op bepaalde punten inleveren.

Of is een Porsche toch best wel duur?

Toch durven we ons af te vragen of Schmolinger iets te simpel naar de concurrentie kijkt. We geven hem mee dat het bezitten van een Porsche voor menig mens een ambitieus doel is, maar aan de andere kant is het voor veel mensen ook al snel goed genoeg. Als je dan voor 20.000 euro minder in een Chinese Porsche zonder het Porsche-logo kan rijden, dan is dat ambitieuze doel misschien de extra investering ineens niet meer waard.

Voor de looks hoeft je ook niet meer per se voor een Porsche te kiezen. Het is inmiddels ook al geen geheim meer dat de Chinese merken het Duitse sportwagenmerk ook voor autodesign als inspiratie nemen. De SAIC Z7 lijkt vrijwel als twee druppels water op de Porsche Taycan. En ook de Xiaomi SU7 wordt vaak vergeleken met de EV van de Duitsers. Al is de SU7 wel sneller op de Nürburgring, iets waar Porsche zich ongetwijfeld wel diepe zorgen over maakt.