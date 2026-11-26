Altijd al gedacht: heel gaaf die Porsche 911, maar jammer dat ‘ie een achterruit heeft? Nee? Toch is hier nu een Porsche 911 zonder achterruit. Da’s niet handig, maar er zit wel een gedachte achter.

De auto waar het om gaat is de ‘911 GT3 Tribute to 911 GT1’. Die naam vertelt precies wat het is: een hommage aan de legendarische 911 GT1. Die beleefde 30 jaar geleden zijn debuut tijdens de 24 Uur van Le Mans. Daarom vond Porsche het tijd voor een eerbetoon.

De auto is een idee van Porsche China. Zij hadden ook iets te vieren, namelijk het 30-jarig bestaan van Zhuhai International Circuit. Dit was het eerste permanente circuit in China. De 911 GT1 heeft hier ook nog geracet, dus daarom besloten ze twee vliegen in één klap te vangen.

Mobil 1

Geïnspireerd op de GT1 is deze 992 GT3 dus gehuld in de iconische Mobil 1-livery. Dit zijn geen stickers: de livery is met de hand geschilderd. Mobil 1 is gelukkig geen tabak- of alcoholproducent, dus Porsche kan gewoon de echte naam gebruiken. Het Warsteiner-logo mag dan weer niet, maar toevallig zit er wel een gouden cirkel op het dak.













Deze auto zou eigenlijk BBS-velgen moeten hebben, maar in plaats daarvan heeft Porsche hun eigen magnesium velgen ‘BBS Gold’ gespoten met een chromen randje. Nog een subtiel detail: Porsche heeft het logo op de neus vervangen door het logo dat ze destijds gebruikten. Maar je moet echt een extreem grote Porsche-nerd zijn om dat verschil te zien.

Carbon paneel

Inmiddels is misschien ook duidelijk waarom deze 911 geen achterruit heeft: dat had de GT1 ook niet. De achterruit is daarom vervangen door een carbon paneel. Dit is overigens niet de eerste keer dat we een 992 zonder achterruit zien. De 992 GT3 RS met Manthey-pakket heeft ook een carbon paneel in plaats van een achterruit.

Vanbinnen zien we halfrode stoelen. Dat had de GT1 voor zover wij weten niet, maar het zorgt wel voor een racy look. De auto is verder voorzien van een halve rolkooi, die je zelf ook op je GT3 kunt bestellen als onderdeel van het Club Sport-pakket. Dan krijg je ook meteen zespuntsgordels op de bestuurdersstoel, maar dat heeft deze auto dan weer niet.

Deze auto wordt niet in een gelimiteerde oplage gebouwd, als je dat soms dacht. Het blijft bij één exemplaar. Maar als jij ook graag een GT3 zonder achterruit wil, kan Sonderwunsch dat vast wel voor je regelen.