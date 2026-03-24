Porsche doet het weer: unieke 911 S/T met bizar verhaal

Je kunt een klassieker restaureren. Je kunt ’m koesteren. Of je doet wat deze eigenaar deed en laat Porsche er een compleet nieuwe versie van bouwen. Met een resultaat dat nét zo bijzonder is als het origineel.

Van racebaan naar inspiratiebron

Het begint allemaal met een 911 S/T uit 1972, dus een lichtgewicht race-georiënteerde variant van de vroege 911. Geen museumstuk dat altijd netjes binnen heeft gestaan, maar eentje die hardcore kilometers heeft gemaakt op circuits als Sebring, Daytona en Indianapolis. Strijdend om die eerste plek. In totaal stond de auto maar liefst 27 keer aan de start in de Camel GT Challenge.

Zoals dat een beetje gaat met raceauto’s uit die tijd, liep het verhaal niet helemaal vlekkeloos af. In 1978 eindigde het avontuur met een crash, waarna de auto uit beeld verdween. Tot hij jaren later werd gerestaureerd en uiteindelijk terechtkwam in een Zwitserse collectie.









Geen kopie, maar een interpretatie

De huidige eigenaar besloot dat alleen restaureren gewoon niet genoeg was. Via het Sonderwunsch-programma ( het maatprogramma van Porsche) werd een nieuwe, unieke 911 S/T gebouwd, maar wel geïnspireerd op het origineel.

Belangrijk detail: dit is dus geen retro-kopie. Porsche heeft bewust gekozen voor een knappe moderne interpretatie, waarbij het verleden als uitgangspunt dient, maar niet letterlijk wordt overgenomen. Denk aan de opvallende Phoenix Red lak, gecombineerd met subtiele accenten in Signal Yellow. Het geheel is met de hand aangebracht, want ja, dat hoort er nou eenmaal bij.

Het leuke zit ’m vooral in de details. De originele Camel GT Challenge-reclame zie je niet één-op-één terug (tijden veranderen helaas), maar de verwijzingen zijn er wel degelijk.

Zo vind je in het interieur subtiele knipoogjes naar de oude racegeschiedenis, zoals geborduurde elementen en patronen die circuits uitbeelden. Zelfs bij het openen van de deur word je begroet door een projectie op de grond die naar het verleden verwijst. Geen schreeuwerige hommage, maar eentje voor de liefhebber.









Ook technisch een knipoog

Porsche heeft zelfs de asymmetrie van de originele raceauto verwerkt in het ontwerp. Achterop zitten speciale aerodiscs, geïnspireerd op raceonderdelen, al zijn die voor straatgebruik wel afneembaar. Want exclusief is leuk, maar deze auto moet gewoon de weg op kunnen.

Deze one-off laat vooral zien wat Porsche met Sonderwunsch kan. Het gaat dus niet alleen om een kleurtje of een paar extra opties, maar om het creëren van een compleet verhaal rondom een auto. En dat is gewoon gaaf.