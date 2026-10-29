Porsche-fans worden gek en willen nu al een contract voor deze supercar

Blind een nieuwe auto bestellen zonder er ook maar iets er van te weten. Je moet het maar durven. Ik zou er zelf niet zo happig op zijn, maar er zijn dus blijkbaar heel veel Porsche-liefhebbers die echt niet kunnen wachten op de nieuwste creatie van het merk: de Mission S. De auto is nog slechts een concept maar dat lijkt de fans niet zo veel uit te maken.

Mogen we al?

We schreven eerder deze maand al over de Mission S en de onthulling in New York. De nieuwste creatie van Porsche lijkt in ieder geval goed in de smaak te vallen, want tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers over het derde kwartaal van dit jaar vertelde Jochen Breckner (financieel directeur) dat het merk echt hartstikke veel positieve reacties had gekregen. Sterker nog, er waren zelfs mensen die al documenten wilden ondertekenen waarmee ze een vast plekje kunnen reserveren.

Dat is echt heel erg gewaagd voor een model waarvan de productie nog niet eens is bevestigd, maar goed.

De conceptcar is ook niet zomaar bedoeld als nieuw speeltje voor miljonairs en verzamelaars. Porsche wil met de Mission S een richting laten zien voor een model dat boven de populaire 911 zou komen. Dus ja, een nieuwe supercar in de traditie van de Carrera GT en 918 Spyder. Serieuze auto's dus. Wat wel anders is, is dat Porsche de Mission S waarschijnlijk als basis van meerdere modellen wil gebruiken.

Minder auto's, wel meer centjes

Porsche wil met de Mission S een nieuw soort brede strategie gaan toepassen waarbij ze minder auto's gaan verkopen, maar wel meer geld willen verdienen. Exclusieve topmodellen en bijzondere uitvoeringen kunnen dan aantrekkelijker zijn dan gewoon steeds meer en meer auto's verkopen. Het merk kijkt vooral naar mensen met veel centjes die bereid zijn diep in de buidel te tasten voor iets wat niet overal geparkeerd staat.

Wanneer de echte productieversie zal verschijnen weten we nog niet. In de wandelgangen wordt voorzichtig gespeculeerd over het einde van dit decennium of misschien zelfs nog later.

In de komende maanden zullen we vast meer te weten komen over de toffe nieuwe supercar van het merk. Maar dat ze nu al aanvragen krijgen is in ieder geval een goed teken toch?

Via: Equip Digest

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