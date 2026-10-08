Porsche gaat bizar dure auto's bouwen

Hoe kun je als exclusief merk gruwelijk veel geld uit de portemonnee van klanten kloppen? Met verregaande personalisatie natuurlijk, of zelfs complete one-offs. Dat is dan ook precies wat Porsche gaat doen, als onderdeel van haar nieuwe strategie.

Gisteren onthulde Porsche al haar nieuwe strategie voor de toekomst, nu krijgen we nog meer plannen te horen. De Duitsers hebben een nieuwe afdeling opgericht namelijk Home of Sports Cars. In feite is dit niks nieuws, maar een bundeling van de bestaande activiteiten, waaronder Sonderwunsch, Exclusive Manufaktur, Heritage en Manthey.

Manthey

Op die laatste naam gaan we nog wat verder in, want Manthey Racing gaat een grotere rol spelen binnen Porsche. Porsche heeft al sinds 2013 een aandeel van 51% in Manthey Racing en levert tegenwoordig af fabriek Manthey-kits op diverse modellen. Porsche heeft nu haar belang in Manthey verhoogd naar 67%. Maar goed, geneuzel over aandelen is natuurlijk heel saai, wat gaat het aantrekken van de banden met Manthey concreet betekenen? Nou, we kunnen rekenen op meer dan alleen kitjes.

Few-offs

Porsche gaat ook speciale modellen bouwen in samenwerking met Manthey. Daarbij moet je denken aan extreem gelimiteerde 'few-offs'. De Flachbau RS die we in augustus te zien kregen, kun je zien als een voorproefje daarvan. Dit is een one-off op basis van de 991 GT2 RS, met een slantnose en een gigantische spoiler. De auto was ontwikkeld met behulp van – jawel – Manthey. Wat die auto heeft gekost is niet bekend, maar waarschijnlijk meerdere miljoenen.

In de nabije toekomst kunnen we dus meer van dit soort projecten verwachten. Dit is natuurlijk een slimme manier om klanten bizarre bedragen te laten betalen voor een auto. Die markt is er, zoals Ferrari en Rolls-Royce hebben bewezen met hun one-offs en few-offs. Bovendien heeft iedereen tegenwoordig een Porsche met PTS/Exclusive/Sonderwunsch-opties, dus er zijn vast klanten die écht uniek willen zijn.

Het eerste resultaat van de nauwere samenwerking laat niet lang op zich wachten: dat krijgen we morgen al te zien. Manthey zal dan twee speciale modellen laten zien, ter ere van het 30 jarig bestaan van het bedrijf.

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