Fake it till you make it: Porsche jat Hyundai’s schakelpret

Elektrische auto’s zijn razendsnel, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar laten we eerlijk zijn: soms ook een beetje… vlak. Geen opbouw, geen schakelmoment, geen mechanische sensatie. Maar daar lijkt nu verandering in te komen. Porsche heeft namelijk een verrassende inspiratiebron gevonden om het plezier terug te brengen.

Afkijken bij Hyundai (ja, echt)

Bij Porsche hebben ze goed gekeken naar de Hyundai Ioniq 5 N. Niet vanwege de looks, een hoekige Porsche oogt toch wat vreemd, maar vanwege het slimme stukje software dat een ouderwetse rijervaring nabootst.

De Ioniq 5 N simuleert namelijk een verbrandingsmotor inclusief toerenbereik en schakelmomenten. Met flippers achter het stuur kun je dus gewoon "opschakelen”, terwijl een kunstmatig motorgeluid het geheel geloofwaardig maakt. Of niet, het ligt eraan welke stand je kiest. Het klinkt als speelgoed, maar volgens insiders, en yours truly, werkt het verrassend goed.

Porsche ziet er wél wat in

Andreas Preuninger, verantwoordelijk voor de GT-modellen, was vooral onder de indruk van hoe natuurlijk het geheel aanvoelt. Niet zozeer omdat het echt is, maar omdat het leuk is. En laat dat nou net de missing link zijn bij veel EV’s.

Volgens Autocar wordt er binnen Porsche volop gediscussieerd over hoe elektrische sportwagens meer betrokkenheid kunnen bieden. Combineer zo’n gesimuleerde versnellingsbak met het scherpe stuur- en remgevoel van Porsche, en je hebt ineens een EV die niet alleen snel is, maar ook iets van je vraagt.

Het is duidelijk dat Porsche zoekt naar manieren om elektrisch rijden meer spanning te geven. Eén van die routes? De bestuurder weer iets te doen geven, bijvoorbeeld door zelf te kunnen 'schakelen'. Eerder hintte de Duitse autobouwer daar al op met een patent voor een gesimuleerde handbak. Nep maar met potentieel verrassend veel gevoel.

Niet iedereen wil meespelen

Toch is niet elk merk fan van deze digitale trucendoos. Bij Lamborghini houden ze het liever puur. CEO Stephan Winkelmann ziet weinig in nepbeleving: als het niet echt is, moet je het ook niet willen nabootsen. Daar zit natuurlijk ook wel weer wat in.

Een nobel standpunt, al kun je je afvragen of stilte en perfectie zonder drama nou echt het einddoel zijn. Porsche lijkt in elk geval een andere route te kiezen: eentje waarin een beetje nep juist voor échte lol zorgt.