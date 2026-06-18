Porsche viert Japan met een wel heel bijzondere GT3

Speciale edities van Porsche zijn er tegenwoordig in heel veel verschillende smaken. Of het nu gaat om een model ter ere van het 75-jarig jubileum van Porsche in Engeland of een eenmalige creatie waarbij zelfs de makers van Toy Story een vinger in de pap hadden. Stuttgart weet echt als geen ander hoe je van een 911 een ongekend gaaf verzamelobject maakt. En uiteraard ook met de nieuwe 911 GT3 Artisan Edition pakt Porsche het weer net iets anders aan. Natuurlijk is ook dit een gelimiteerde uitvoering. Natuurlijk worden er slechts dertig gebouwd. En natuurlijk zal de waarde waarschijnlijk harder stijgen dan de gemiddelde huizenprijs. Maar opvallend genoeg draait deze Porsche niet om meer vermogen, een grotere spoiler of een nog snellere Nürburgring-tijd.

Een Japanse Porsche op z'n Duits

De 911 GT3 Artisan Edition werd ontwikkeld ter ere van het dertigjarig bestaan van Porsche Japan. Zoals we weten pleurt Porsche niet gewoon een jubileumbadge op een GT3, maar dook Exclusive Manufaktur in de wondere wereld van traditionele Japanse ambachten. Daarbij werd inspiratie gehaald uit Edo Kiriko-glasbewerking en eeuwenoude indigoverftechnieken. In eerste instantie zou je zeggen dat het gewoon weer typisch marketinggelul is, maar Porsche heeft hier daadwerkelijk wat mee gedaan.

De witte koets wordt samengevoegd met verschillende tinten blauw die volgens Porsche verwijzen naar echt traditioneel Japans vakmanschap. Zelfs de achterste aerodiscs kregen een patroon mee dat gebaseerd is op de geometrische vormen uit de glasbewerking. Klinkt allemaal erg bijzonder. Ik ben vooral erg fan van het blauw op wit. Afijn, het resultaat is een vrij rustgevend uiterlijk voor een moderne GT3. Zeker als je hem naast een GT3 RS zet die eruitziet alsof die iedereen gewoon een pak slaag gaat geven.









Gelukkig is het nog steeds een GT3

Onder al dat culturele gedoe is er gelukkig ook nog een Porsche 911 GT3 te vinden. Dat betekent inderdaad de bekende atmosferische 4,0-liter boxermotor achterin die 510 pk levert, 9.000 toeren hartstikke leuk vindt en geen enkele elektrische hulp nodig heeft om indruk te maken. Gewoon ouderwets mechanisch geweld. Sterker nog, deze Artisan Edition komt standaard met de volledige Manthey Kit. Je weet wel, dezelfde club die al jaren verantwoordelijk is voor de meest extreme circuitgerichte Porsche-upgrades.

Naast dat leuke uiterlijk krijg je nog meer, namelijk: een verstelbaar schroefonderstel, aangepaste aerodynamica, lichtgewicht BBS-velgen en de inmiddels bekende aerodiscs achter. Die zien er inderdaad uit alsof iemand wieldoppen op een GT3 heeft geschroefd, maar die zijn op hoge snelheid daadwerkelijk functioneel. Dus, dit is geen lifestyle-editie die alleen leuk staat op je Instagram-pagina. Deze auto kan ook echt hard.





De Porsche die verzamelaars straks willen hebben

Ook binnenin vind je het Japanse thema. De stoelen krijgen speciale bekleding geïnspireerd op indigoverf, overal duiken blauwe accenten op en zelfs de rolkooi werd wit gespoten om bij het exterieur te passen. Porsche heeft zelfs de sleutelhanger, portemonnee en andere accessoires in hetzelfde thema uitgevoerd. Je koopt dus niet alleen een auto, maar meteen een complete levensstijl. Daar zijn ze in Stuttgart ondertussen heel goed in geworden.

Van de 911 GT3 Artisan Edition worden slechts dertig exemplaren gebouwd. Allemaal bestemd voor Japan. Gek genoeg krijgen ze wel gewoon het stuur links. De prijs bedraagt omgerekend ongeveer 290.000 euro. Dat klinkt als veel geld, totdat je ontdekt dat een Nederlandse GT3 tegenwoordig al een lekkere 329.000 euro kost voordat je jezelf compleet gek maakt in de optielijst.

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