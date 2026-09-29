Porsche geeft deze youngtimers achteraf Apple Carplay/Android Auto

De 911 991.1 begint stukje bij beetje betaalbaarder te worden. Als je er dan eentje koopt, wil je wel het comfort van een modern infotainment. Gelukkig heeft Porsche hier iets voor: Porsche Classic Communication Management, of PCCM.

Het inbouwen van nieuwe schermpjes in oude Porsches is niet nieuw. Wouter liet het eerder ook al eens doen. Wat nu wel nieuw is, zijn de modellen waarin je PCCM Plus kunt krijgen. Porsche grijpt dit moment ook aan om wat verbeteringen door te voeren aan het systeem.

Welke Porsches krijgen het nieuwe PCCM Plus?

De retro-fit infotainmentsystemen zijn vanaf vandaag beschikbaar in de "future classics" zoals Porsche ze noemt. Het gaat om de Porsche 911 van de 997.2- en 991.1-generatie en de Porsche Cayman/Boxster van de 987.2- en de 981-generaties. Kortom, de 911, Cayman en Boxster van de bouwjaren van 2009 tot 2016.

Wat is er nieuw?

Los van de nieuwe Porsche-graphics in je 10+ jaar oude Porsche zitten er ook nog wat andere nieuwe PCCM-spulletjes in. Misschien wel het belangrijkste tegenwoordig aan PCCM: je kunt draadloos met je telefoon verbinden via Apple CarPlay of Android Auto. Ook het updaten van de kaart hoef je niet meer te doen: dat doet Porsche via het nieuwe systeem door de lucht. De muziek over de speakers gaat via DAB+, HD, FM, AM of Bluetooth.













Het mooiste van alles: het interieur lijkt nog gewoon origineel. De nieuwe systemen passen allemaal perfect in de cabine en de bestaande knoppen blijven gewoon werken. Je kunt voor een PCCM Plus-behandeling het beste terecht bij een officieel Porsche Centrum. Prijzen zijn nog niet bekend, maar voor een ouder PCCM Plus-setje voor de 997.1 betaal je 2.231 euro inclusief montage. In die richting zul je moeten denken voor de verbeterde PCCM Plus.