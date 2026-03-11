Porsche heeft de oplossing voor de problemen: nog duurdere en exclusievere auto’s

Hogere prijzen betekent meer marge en dat staat gelijk aan meer winst. Toch?
Het afgelopen jaar ging het niet zo heel lekker bij Porsche. De winst van de autobouwer kakte in een jaar tijd met 93 procent in tot een magere 400 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 5,6 miljard euro. En dat allemaal omdat de markt in China kwakkelt en de grote boze oranje man in de VS importheffingen instelde. Maar Porsche zou Porsche niet zijn als het niet met een ingenieus idee zou komen om de problemen aan te pakken.
Stroomlijning en hogere marges
De onlangs aangetreden CEO Michal Leiters, afkomstig van McLaren, zweert nu stappen te zetten om het bedrijf nog ‘leaner’ te laten draaien. Dat betekent dus dat er er een herstructurering aan zit te komen, of zoals Leiters het zegt: “We zullen onze managementstructuur stroomlijnen, de hiërarchieën verminderen en de bureaucratie terugdringen.” Wat dat precies inhoudt voor de mensen die bij Porsche werken, zegt hij niet.
Leiters eerste stappen zijn dus weinig innovatief. Ook de plannen voor de verkoop zijn niet schokkend. Volgens de kersverse CEO is het voor Porsche vooral belangrijk om terug te keren naar hetgeen waar het goed in is: goede sportwagens bouwen. Maar dat daarmee de race naar meer winst niet gewonnen wordt, is ondertussen wel duidelijk. Daarom wordt er gekeken naar nog meer en vooral duurdere modellen.
“We overwegen de uitbreiding van ons productportfolio om te kunnen groeien in segmenten met hogere marges. Daarbij kijken we naar modellen en afgeleiden zowel boven onze huidige tweedeurs sportwagens als boven de Cayenne”, aldus Leiters.
De grotere Cayenne en speciale 911’s?
Daarmee hint de CEO waarschijnlijk naar de Porsche K1 die al jaren (in samenwerking met Audi) in ontwikkeling is en nog groter moet worden dan de Cayenne. Tegelijk zou het ook heel goed kunnen dat we nog meer speciale edities van speciale edities kunnen verwachten. Nog meer extreem exclusieve 911’s die zo duur en gelimiteerd zijn, dat er slechts een select aantal mensen deze kunnen bemachtigen. Die blijken immers best succesvol en leveren een lekkere marge op.
Waar dit allemaal naar moet gaan leiden? Porsche verwacht dit jaar een winstmarge tussen de 5,5 en 7,5 procent. Een aanzienlijke stap van de 1,1 procent die het in 2025 draaide, maar ook nog een enorm gat naar de cijfers van 2024. Simpel gezegd: de Stuttgarters verwachten dit jaar een winst van enkele honderden miljoenen, mits de onrust in het Midden Oosten geen roet in het eten gooit. Die ontwikkelingen zijn nog niet meegenomen in de plannen.
Reacties
Friez zegt
Ik snap dat de aantallen in de USA en China zitten, maar in Nederland is het ook behoorlijk opgedroogd. Waar je 10 jaar geleden nog regelmatig een 911 zag rijden, is dat tegenwoordig een stuk minder. Zou het misschien komen doordat een basis Carrera inmiddels 200k kost (kaal)!? Een Turbo S met opties, is 100k duurder geworden dan 5 jaar geleden. Porsche prijst zich de markt uit.
Steven zegt
In nederland geen Porsche’s meer? Dan moet je in België eens komen zien, dan zijn die allemaal naar hier gekomen. Waar je vroeger nog ietwat exclusief was met een porsche, is dat nu niet meer dan een premium merk
O plaat zegt
In België heb je nog een 911 voor 100.000 euro, in Nederland is dit het dubbele.
nineelevenheaven zegt
Je geeft zelf het antwoord, maar trekt de verkeerde conclusie. ;-)
“Waar je 10 jaar geleden nog regelmatig een 911 zag rijden, is dat tegenwoordig een stuk minder.”
Waar je tot de 90s alleen een Porsche bezat als je zeer succesvol was, is het uitgegroeid tot de Golf onder de sportwagens.
Als je dan ook nog Cayennes en Panamera’s gaat verkopen, zodat ze letterlijk bij elk zwembad en voetbalveld staan, is de exclusiviteit er af.
Je bent dan beter af met een Audi, zelfse spulltjes, lager bedrag.
Natuurlijk wil je nog altijd laten zien dat je succesvol bent. De centjes die je overhoudt van de Q8 ipv Cayenne, stop je dan in een Lambo, McLaren, of een super high-tech Chinees als je in Azië woont.
Porsche heeft de merkwaarden verkwanseld voor omzet. Van exclusief naar massa.
In het verleden lostten ze dat op met een imago bouwende hypercar 959, Carrera GT, 918 en volume modellen 924, 944, 914. Voor de massa, maar wel nog steeds sportwagens.
Nu is de 911 een enorm slagschip, de 718 geschrapt en de Cayenne en Panamera inwisselbaar met Mercedes, BMW, Bentley en Audi.
Porsche is saai en gaan vissen in de verkeerde vijvers.
TL; DR: Van niche naar massa, van jongensdroom naar voetbalmoedervervoer.
DeWitteCondor zegt
Dit is de spijker op zn kop. Maar aan de andere kant moet je ook niet vergeten dat Porsche midden/eind jaren 90 in zwaar weer zat. De cayenne, en later in mindere mate de panamera, had porsche wel nodig om het te overleven. Een lijntje met enkel exclusieve 911/boxster modelletjes had de ondergang van het merk betekent. Alleen: ze hebben van de 911 ook een massaproduct gemaakt terwijl het idee aanvankelijk was (naar wat ik begreep althans) om de bulkmodellen, zoals de Cayenne, te hanteren om de 911 te blijven bouwen zoals ze zelf wilden. Echter, de boekhouders kregen de overhand en ook die is veel massaler in de markt gezet. Met als gevolg dat audi en porsche nu in elkaars vaarwater zitten.
ytzenv zegt
911 is de best verkochte auto in Andorra