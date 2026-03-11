Porsche heeft de oplossing voor de problemen: nog duurdere en exclusievere auto’s

Hogere prijzen betekent meer marge en dat staat gelijk aan meer winst. Toch?

Het afgelopen jaar ging het niet zo heel lekker bij Porsche. De winst van de autobouwer kakte in een jaar tijd met 93 procent in tot een magere 400 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 5,6 miljard euro. En dat allemaal omdat de markt in China kwakkelt en de grote boze oranje man in de VS importheffingen instelde. Maar Porsche zou Porsche niet zijn als het niet met een ingenieus idee zou komen om de problemen aan te pakken.

Stroomlijning en hogere marges

De onlangs aangetreden CEO Michal Leiters, afkomstig van McLaren, zweert nu stappen te zetten om het bedrijf nog ‘leaner’ te laten draaien. Dat betekent dus dat er er een herstructurering aan zit te komen, of zoals Leiters het zegt: “We zullen onze managementstructuur stroomlijnen, de hiërarchieën verminderen en de bureaucratie terugdringen.” Wat dat precies inhoudt voor de mensen die bij Porsche werken, zegt hij niet.

Leiters eerste stappen zijn dus weinig innovatief. Ook de plannen voor de verkoop zijn niet schokkend. Volgens de kersverse CEO is het voor Porsche vooral belangrijk om terug te keren naar hetgeen waar het goed in is: goede sportwagens bouwen. Maar dat daarmee de race naar meer winst niet gewonnen wordt, is ondertussen wel duidelijk. Daarom wordt er gekeken naar nog meer en vooral duurdere modellen.

“We overwegen de uitbreiding van ons productportfolio om te kunnen groeien in segmenten met hogere marges. Daarbij kijken we naar modellen en afgeleiden zowel boven onze huidige tweedeurs sportwagens als boven de Cayenne”, aldus Leiters.

De grotere Cayenne en speciale 911’s?

Daarmee hint de CEO waarschijnlijk naar de Porsche K1 die al jaren (in samenwerking met Audi) in ontwikkeling is en nog groter moet worden dan de Cayenne. Tegelijk zou het ook heel goed kunnen dat we nog meer speciale edities van speciale edities kunnen verwachten. Nog meer extreem exclusieve 911’s die zo duur en gelimiteerd zijn, dat er slechts een select aantal mensen deze kunnen bemachtigen. Die blijken immers best succesvol en leveren een lekkere marge op.

Waar dit allemaal naar moet gaan leiden? Porsche verwacht dit jaar een winstmarge tussen de 5,5 en 7,5 procent. Een aanzienlijke stap van de 1,1 procent die het in 2025 draaide, maar ook nog een enorm gat naar de cijfers van 2024. Simpel gezegd: de Stuttgarters verwachten dit jaar een winst van enkele honderden miljoenen, mits de onrust in het Midden Oosten geen roet in het eten gooit. Die ontwikkelingen zijn nog niet meegenomen in de plannen.