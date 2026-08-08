Porsche geeft liefhebbers precies wat ze willen

We vinden het allemaal vervelend. Je stapt in een gloednieuwe auto en nog voordat je de straat uit bent, heb je al drie piepjes gehoord, een snelheidswaarschuwing gekregen en heeft de rijstrookassistent alvast aan het stuur getrokken. Welkom in 2026. Gelukkig is er nog een merk dat snapt dat autorijden ook leuk mag zijn.

"Sorry, maar het moet"

Andreas Preuninger, de man zo'n beetje iedere moderne Porsche GT, is er in een gesprek met Autocar heel duidelijk in. Volgens hem zitten de meeste liefhebbers helemaal niet te wachten op alle verplichte rijhulpsystemen die vanuit Brussel in nieuwe auto's belanden. Daar kan de beste man zomaar eens gelijk in hebben. Maar ja, Porsche heeft net als alle andere merken weinig keuze. Dus bedacht de GT-afdeling een typische Porsche-oplossing.

In de vernieuwde 911 GT3 kun je met één veeg vrijwel alle irritante assistentiesystemen uitschakelen. Preuninger omschrijft het eigenlijk treffend: we moeten het erin stoppen, maar als je er vanaf wilt, maken we dat zo makkelijk mogelijk. Kijk, dat is precies wat we nodig hebben.

Geen oorlog tegen technologie

Denk trouwens niet dat Porsche ineens een anti-technologieclub is geworden ofzo. Sterker nog. Nieuwe materialen, slimme techniek en innovaties zijn volgens Preuninger juist hartstikke welkom, zolang ze de auto maar beter maken.

Waar hij moeite mee heeft, zijn auto's die alleen nog indruk maken als je ver boven de maximumsnelheid rijdt. Een GT-Porsche moet volgens hem juist ook op een dijkweg of provinciale route leven in de brouwerij brengen. Licht, communicatief en vooral eerlijk. Dat is een stuk belangrijker dan nóg een scherm of nóg een assistentiesysteem.

De klant bepaalt

Wat wel opvallend is, is dat Porsche daar niet zomaar naar gokt. De GT-afdeling vroeg enkele jaren geleden duizenden eigenaren uit verschillende landen wat zij eigenlijk van hun ideale sportwagen verwachten.

Het antwoord was in ieder geval duidelijk. Bestuurders willen vooral een auto die met ze communiceert. Geen digitale filter tussen mens en machine, maar een stuur, onderstel en motor die precies laten voelen wat er gebeurt. Preuninger zegt zelfs dat zijn team in feite dezelfde auto's wil als hun klanten. Als zij er blij van worden, is de kans volgens hem 99,99 procent dat Porsche-liefhebbers dat ook zijn.

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