Porsche heeft de pijn onder controle, ondanks slechtere cijfers

Het lijkt erop dat het constant blèrende alarm en de rode zwaailichten uit zijn in Stuttgart. Tenminste, bij Porsche dan, want bij de buren (Mercedes waar ze 17 procent minder winst boekten) gaan ze waarschijnlijk nu net aan. Hoewel de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar van de Duitse sportwagenbouwer er slechter uitzagen dan die van een jaar eerder, is toch iedereen binnen het merk positief.

Alles onder controle

Het klinkt nogal tegenstrijdig. Porsche boekte 5,2 procent minder (8,2 miljard euro) omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook het aantal leveringen kakte met 15 procent in. De winst daalde daardoor naar 592 miljoen euro, wat ruwweg 100 miljoen minder is dan in 2025. Dan zou je niet zeggen dat er een reden is om positief te zijn, toch? Zeker niet als je de dankzij de oorlog van de boze oranje Amerikaan niet beter op wordende wereldeconomie tegenover zet.

Maar daar denken investeerders en de leiding van Porsche anders over. Er is een cijfer dat we hierboven niet hebben meegenomen: het beloofde rendement. Die zat met 7,1 procent namelijk aan de hogere kant. En dat geeft een indicatie dat Porsche z'n zaakjes op orde heeft. Of eigenlijk: het heeft de situatie onder controle, waardoor het aannemelijk is dat het dieptepunt van het dal is bereikt en het de aankomende kwartalen wellicht weer wat beter kan gaan.

Te vroeg gejuicht?

Toch zijn we daar nog niet, want een groot deel van de plannen van Porsche moet nog in werking worden gezet. Denk aan het snijden in het personeelsbestand. Hierover zal Porsche-CEO Michael Leiters in de aankomende maanden om tafel gaan met de verschillende bonden. Het doel is om bijna 10 procent van de 40.000 werknemers de laan uit te sturen.

Ook heeft de autobouwer aangegeven dat het onzeker is wat voor impact de situatie in het Midden-Oosten op de verkoop zal hebben. Deze ontwikkelingen zijn namelijk niet ingebouwd in de financiële plannen om de autobouwer weer op de route naar betere cijfers te krijgen. Als we bij de concurrentie kijken, kan dit een behoorlijke impact hebben.

Op eigen kracht verder

Vooralsnog is het doel om terug te pakken op hetgeen waar Porsche goed in is en scherp te kijken naar welke externe spelers hiervoor nodig zijn. Als onderdeel daarvan werd ook besloten om alle banden met Bugatti Rimac af te snijden. Porsche draaide op de investering niet alleen jaarlijks verlies, maar werd volgens eigen zeggen ook afgeleid van de eigen zaken.

Wat die eigen kracht precies is? Volgens Leiter is dat nog meer duurdere en exclusievere auto's gaan maken.