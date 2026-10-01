Porsche heeft een krankzinnig plan voor autoverzamelaars

Een garage is normaal gesproken de plek waar je je auto neerzet en vervolgens weer wegloopt. Porsche Design vindt dat nogal armoedig. De Duitse autobouwer komt daarom met Porsche Design Concours, een nieuw idee waarbij je auto niet alleen een eigen plek krijgt, maar je als eigenaar ook meteen toegang krijgt tot een luxe clubhuis.

Geen garagebox meer

De eerste twee Porsche Design Concours-locaties komen in West Palm Beach en Dallas in Amerikaland. Per vestiging komen er 22 privé-autostudio's, goed voor 44 stuks in totaal. En het woord ‘studio’ is hier trouwens heel belangrijk, want met een oppervlakte van een aangename 250 tot 560 vierkante meter zijn dit absoluut geen hokjes waar je met je buitenspiegels langs de muren hoeft te schrapen.

De studio's zijn daadwerkelijk eigendom van de gelukkige koper en krijgen onder meer een mezzanine, volledige badkamer, wet bar en natuurlijk klimaatregeling. Je kunt er dus gewoon lekker werken, ontspannen, vrienden ontvangen, en dat allemaal terwijl je auto's ondertussen lekker geconditioneerd staan te wachten.

In het midden van het geheel ligt 'The Concours', een overdekte promenade waar de auto's prominent kunnen worden opgesteld. Geen parkeervakken met een half verrotte betonnen paal tussen je 911 en die van de buurman, maar een soort privé-autogalerij.

Ik heb het wel eens slechter gezien.

Even naar de club

En dan is er nog het clubhuis. Dat is het bruisende hart van Porsche Design Concours en heeft ongeveer alles wat je kunt bedenken. Behalve een reden om ooit nog naar huis te gaan.

Er komen onder andere padelbanen, een spa, wellness, restaurants, lounges, coworkingruimtes en evenementenruimtes. Ook een conciërgeservice en 24-uursbeveiliging staan op het programma.

Het mooiste van dit alles? Je hoeft niet eens een Porsche te bezitten. Ferrari, Lamborghini, BMW, Mercedes of een andere favoriete geldverbrander mag gewoon mee naar binnen. Porsche Design richt zich echt puur op de verzamelaar, niet op het logo.

In 2028 staat alles klaar

De locaties in West Palm Beach en Dallas moeten in 2028 openen. Daarna wil Porsche Design samen met Newgard Development Group meer van deze complexen door heel Amerika bouwen.

Wat het allemaal moet kosten? Geen flauw idee. De verkoop van de studio's gebeurt op uitnodiging en ook de prijs van het lidmaatschap is nog niet bekend. Maar je kan je vast voorstellen dan het niet goedkoop gaat zijn.

Het idee is in ieder geval duidelijk. Je koopt geen garage om je auto droog te houden. Je koopt gewoon een privéruimte voor je collectie, een clubhuis om jezelf te vermaken en een plek om andere mensen met een ernstig geval van autoliefde tegen te komen.

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