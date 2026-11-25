Een dashcam. Zo’n ding kun je in principe overal kopen en je hebt tig smaakjes om uit te kiezen. Waarom zou je dan voor een dashcam van Porsche kiezen? Wel, er zitten een aantal voordelen aan het gebruik van een dashcam van Porsche, mits je ook een auto van het merk bezit natuurlijk.

Porsche onthult de Dashcam Gen. 2 en deze is krachtiger met bovendien meer functionaliteiten dan zijn voorganger. Het apparaat moet niet alleen filmen als je rijdt, maar ook automatisch belangrijke gebeurtenissen tijdens het parkeren vastleggen. De camera filmt in QHD-resolutie met HDR en heeft een polariserend filter om hinderlijke reflecties in het glas te verminderen.

De camera zit centraal onder de binnenspiegel. Volgens Porsche blijft hij zo buiten het zichtveld van de bestuurder en valt hij netjes weg in het interieur. Een andere nieuwigheid is dat de Gen. 2 ook het interieur kan filmen. Daarmee bestaat het camerasysteem uit meerdere camera’s die zowel de omgeving van de auto als de binnenruimte vastleggen.

Porsche app

De dashcam hoeft niet voortdurend door de bestuurder bediend te worden. Een G-sensor en radar herkennen gebeurtenissen tijdens het rijden en bij het parkeren en starten dan automatisch een opname. Denk aan een botsing of een andere relevante beweging rond de auto. GPS voegt informatie toe over de locatie waar de opname begint. Een verlicht Porsche-logo geeft bovendien aan wat de status van de camera is.

Er wordt standaard 64 GB opslag meegeleverd. Dat kan worden uitgebreid tot maximaal 512 GB. Hoeveel beeldmateriaal daarop past, hangt natuurlijk af van de opname-instellingen en de lengte van de fragmenten.

Allemaal leuk en aardig. Maar tot nu toe heb je alleen nog maar dingen gelezen die andere dashcams ook wel kunnen. Wat is dan het unieke aan dit apparaat? Het grote voordeel is dat je opnames kunt bekijken en instellingen kunt aanpassen via de My Porsche-app. Daar kun je ook relevante gebeurtenissen terugvinden. Je hebt dus geen aparte app nodig van een derde partij en alles is op die manier lekker OEM.

Ook voor cabrio’s en Targa’s

De Dashcam Gen. 2 is bedoeld voor alle Porsche-modellen die zijn voorbereid op de benodigde camera-installatie. Voor een Cabriolet of Targa is er een camera aan de voorkant beschikbaar. Bij de overige modellen kunnen camera’s vóór en achter worden gemonteerd. De camera’s leggen volgens Porsche ook bij lastige lichtomstandigheden en hogere snelheden gedetailleerde beelden vast. Het HDR-systeem en het polarisatiefilter moeten daarbij helpen.

Bestellen kan online via de Voertuigaccessoires-site van Porsche, of gewoon bij een Porsche Centrum. Ook de montage gebeurt bij een Porsche-dealer.