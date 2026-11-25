Er kan tegenwoordig een hoop veranderen als je het sportknopje van een auto indrukt. Het sturen kan zwaarder worden, de gasreactie kan sneller worden, de bak kan sneller schakelen, het onderstel kan zich aan gaan passen en misschien in het geval van de Tesla Roadster misschien een enkeltje naar de maan. Porsche heeft echter wat anders bedacht.

Het stuur wordt een maatje dikker

Rij jij normaal in je Porsche, dan blijft het stuur natuurlijk gewoon zoals die is en zitten de schakelflippers verborgen in de spaken. Maar druk jij op het magische Sportknopje, dan gebeurt er iets aparts. De twee delen van de bovenste rand van het stuur, ongeveer op 10 en 2 uur, worden dikker. En terwijl het bovenste deel van je stuur groeit, schuiven de schakelflippers naar buiten zodat ze dichter bij je vingertjes komen.

Volgens het patent gaat dat allemaal met behulp van hydraulische vloeistof. De verdikkingen groeien daarbij aan de binnenkant van de stuurwielrand, richting de spaken en de schakelpaddles. Daardoor wordt de afstand tussen je handen, het dikkere stuur en de flippers een stukje kleiner. Het hele idee hierachter? Zorgen dat de bediening tijdens sportief rijden makkelijker wordt. Het was ook wel lastig natuurlijk.

Hier gaat uiteraard best wat nadenkwerk in zitten. De buitenkant moet namelijk flexibel genoeg zijn om mee te bewegen. Alcantara zou volgens Porsche een mogelijke bekleding zijn, maar een constructie waar overlappende kunststof delen over elkaar heen schuiven wanneer het stuur dikker wordt zou ook nog kunnen.

Er is nog meer

Het houdt allemaal niet op bij alleen een stuur dat een maatje meer krijgt. De vloeistof die wordt gebruikt zou namelijk ook kunnen worden gebruikt voor het verwarmen of koelen van het stuur. Dit is geen nieuw idee, er bestaan namelijk al ontwerpen waarbij hydraulische vloeistof voor dit soort toepassingen wordt gebruikt.

Het idee van een stuur dat verandert trouwens ook. BMW kwam in 1998 met een patent dat vloeistofkamers in het stuur gebruikte en General Motors kwam in 2022 ook met een patent dat vloeistoffen in het stuur gebruikte.

Of we dit ooit in een productie-Porsche gaan zien, is nog maar de vraag. Het patent geeft verder helemaal geen info over een eventuele benodigde pomp, de snelheid waarmee het stuur verandert of de precieze werking van de schakelflippers. Ook de veiligheid van een hydraulisch systeem in een stuurtje, waar ook nog eens een airbag in zit is natuurlijk iets om over na te denken.

Voorlopig blijft het dus gewoon lekker bij een patent.