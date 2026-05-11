Porsche heeft EINDELIJK geluisterd met de GT3

De Porsche 911 GT3 Touring heeft eindelijk iets wat liefhebbers al jaren wilden: een achterbank. Ja, echt. Dus nu kun je eindelijk een atmosferische GT3 rijden én je kinderen meenemen. Misschien zelfs je vrouw ook.



Onder de kap ligt nog steeds die heerlijke 4.0 liter atmosferische boxer-zescilinder met 510 pk en een toerental tot 9000 rpm. In een tijd waarin alles turbo, hybride of elektrisch wordt, voelt dit als een ode aan de verbrandingsmotor.



Toch merk je dat Porsche tegen grenzen aanloopt. Door strengere emissieregels kreeg de 992.2 extra katalysatoren en filters, waardoor het maximale koppel iets daalde naar 450 Nm. Maar eerlijk? Dat merk je amper, want de beleving is nog steeds absurd goed.



Het mooiste aan deze GT3 Touring is de balans. Geen enorme vaste spoiler zoals bij de normale GT3, maar wel dezelfde waanzinnige techniek: dubbele wishbones, achterwielsturing en een onderstel dat alles haarfijn communiceert.



Ook typisch Porsche: de optielijst is compleet krankzinnig. Sommige opties lijken gratis, totdat je ontdekt dat je verplicht een pakket van €36.000 moet aanvinken. Klassiek Porsche-momentje.

En dan het rijden… terugschakelen, 9000 toeren horen schreeuwen en elke bocht perfect raken. Dit is niet zomaar snel — dit voelt speciaal.