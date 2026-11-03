Porsche-rijders opgelet: er is een nieuw PCM-infotainment!

Porsche kondigt een gloednieuwe generatie van het Porsche Communication Management (PCM) aan. Het Duitse sportwagenmerk belooft van alles, maar wat verandert er nou écht en wie heeft er wat aan?

Porsche vervangt de hardware achter de schermen door een nieuwe system-on-chip-architectuur. Hierdoor zijn alle belangrijke elektronische componenten van de boordcomputer (denk aan de processor, de videokaart en het geheugen) op één enkele microchip geïntegreerd. Volgens Porsche heeft het systeem tot wel vijf keer meer rekenkracht dan de vorige generatie. Dat moet afrekenen met trage navigatiemenu's en vertragingen bij het wisselen tussen apps. Er is ook een nieuwe lay-out die er, als je het mij vraagt, best druk uit ziet.

Slimmere AI, nieuw App-center en navi op bestuurderscherm

Porsche gebruik de nieuwe basis meteen om de mogelijkheden uit te breiden. Zo is er nu een spraakassistent die draait op een groter spraakmodel waardoor ie natuurlijke spreektaal, vervolgvragen en complexe commando's voor navigatie, klimaatregeling of media zou moeten begrijpen.

Ook voor de Porsche-rijders met een boomerflap en leesbril voor het besturen van een mobiele telefoon is er hulp. Je hoeft je telefoon niet meer per se te koppelen voor populaire apps. Apple Music draait direct in de auto en ondersteunt – mits je het Bose- of Burmester-audiosysteem aangevinkt hebt – Spatial Audio met Dolby Atmos. Nog meer telefoonnieuws: de navigatie via Apple Carplay kan nu rechtstreeks op het digitale instrumentenpaneel achter het stuur worden getoond, inclusief laadrouteplanning bij EV's . Zo hoef je niet steeds op het middenscherm te kijken.

Porsche Digital Interaction-uitbreiding

Daarnaast brengt Porsche een nieuwe designtaal naar het schermpje genaamd 'Porsche Digital Interaction'. Dit kennen we al van de nieuwe Cayenne Electric en komt nu ook naar de Cayenne met verbrandingsmotor, 911, Taycan en Panamera. De Macan is het blijkbaar niet waard. Dankzij PDI zie je op het middenscherm een draaibaar 3D-model van jouw specifieke auto in de exacte carrosseriekleur waarmee je ook echt wat functies kunt gebruiken, zoals het aanpassen van de onderstelinstellingen of het openen of sluiten van de uitlaatkleppen. Lachen.

Voor wie verandert er wat (en voor wie niet)?

Helaas voor de huidige Porsche-rijders: het nieuwe PCM-systeem wordt geleidelijk ingevoerd op nieuw geproduceerde auto’s. Bestel je nu of binnenkort een gloednieuw exemplaar uit de fabriek, dan krijg je de snellere hardware en de nieuwe interface af fabriek geleverd. Tenminste, als het een Cayenne, 911, Taycan of Panamera is en dus geen Macan. Porsche zegt op dit moment nog niks over het later inbouwen van het systeem zoals gebeurt bij de PCCM (Porsche Classic Communication Management).

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