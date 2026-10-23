Porsche draagt klanten op na pijnlijke fout: “Stop met rijden’’

Porsche had in 2024 een groot probleem met een stel auto’s. Het euvel was zo groot dat Porsche zijn klanten opdroeg om niet meer in de auto’s te rijden. Helaas is het probleem nu terug.

Het gaat om de Porsche-wielen met centrale wielmoer (center-lock). In plaats van de gebruikelijke vier of vijf wielbouten worden de velgen (veelal van de topuitvoeringen) vastgezet met één grote centrale borgmoer. Bij een specifieke serie blijkt er echter iets te zijn misgegaan bij de onderdelenleverancier. Door een afwijkende schroefverbinding kan de centrale borgmoer beschadigen of zelfs breken.

Je kunt je voorstellen dat Porsche niet wil dat je daarmee de weg op gaat. Mocht de moer afbreken tijdens het rijden, dan kan het complete wiel losraken van de auto. Het kan volgens de terugroepboodschap van Porsche “leiden tot verlies van voertuigcontrole” en “het losse wiel kan in het verkeer terechtkomen’’. Dat wil je niet.

De onbetrouwbare wielmoeren zijn terug

In mei en augustus van dit jaar doken er opeens opnieuw Porsches op die met gebroken centrale wielmoeren. Porsche startte hierna een onderzoek bij de onderdelenleverancier. De conclusie was pijnlijk: het oorspronkelijke controleproces om de defecte materiaalpartijen te identificeren had een aantal foute onderdelen over het hoofd gezien. Oei.

De Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) deelt daarom een nieuwe terugroepactie van Porsche. In de Verenigde Staten gaat het nu om 548 auto’s die allemaal in 2024 zijn gebouwd. Dit keer is niet alleen de 911 de pineut: ook de 718 doet mee. De lange lijst uitvoeringen die meedoen zijn: 911 GT3, 911 GT3 RS, 911 Turbo, 911 Turbo S, 911 S/T, 911 Carrera GTS, 718 Cayman GT4 RS en 718 Spyder RS. Dit zijn dus de 982-generatie van de 718 en de 992 die in 2024 zijn geproduceerd.

Zijn er ook Nederlandse Porsches met het probleem?

Bij de terugroepactie van twee jaar geleden bleken er wereldwijd bijna 11.000 911’s, Panamera’s en 718’s last te hebben van de wielmoeren. Toen moesten 274 Nederlandse Porsches terug naar de monteur voor nieuwe wielmoeren. Bijzonder detail: van die Porsches hebben er drie nog de terugroepactie openstaan. Het is nog niet bekend of er wederom Nederlandse Porsches last hebben van de terugroepactie. Als dat zo is, melden we het.

Foto's: Porsche 992 GT3 Touring van januari 2024 gespot ecnerualcars via Autoblog Spots

Bronnen: Road & Track , Kenteken.tv

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