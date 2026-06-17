Porsche introduceert neppe versnellingen op de Taycan

De volgende generaties lachen zich waarschijnlijk rot om het feit dat we nu proberen een versnellingsbak na te bootsen in een elektrische auto. Het is ook absurd, maar eerlijk is eerlijk: het maakt een EV wel minder saai. Nu is ook Porsche overstag gegaan.

E-Shift of E-Shit?

Porsche lanceert vandaag E-Shift op de Taycan. Dat is precies wat je denkt dat het is: een neppe versnellingsbak. Of om het iets netter te verwoorden: een virtuele versnellingsbak. Met schakelflippers achter het stuur kun je heen en weer schakelen tussen acht versnellingen. Bijna alsof je PDK hebt. De schakelmomenten gaan ook gepaard met schokken en je kunt ‘m in de toerenbegrenzer rammen. Overigens heeft de Taycan als een van de weinige EV's twee échte versnellingen, maar dat vond Porsche niet genoeg.

Porsche heeft ook de Electric Sport Sound verbeterd en ‘nog emotioneler’ gemaakt. In tegenstelling tot Mercedes - de AMG GT 4-Door heeft nep V8-geluid - probeert Porsche niet een verbrandingsmotor na te apen. De Taycan heeft gewoon een ruimteschip-achtig geluid. Dat is net wat minder geforceerd.

Je kunt natuurlijk van alles vinden van neppe versnellingen, maar het mooie is: je hoeft het niet te kiezen. E-Shift is optioneel. Alleen de Turbo GT heeft standaard E-Shift. Maar dan nog bepaal je zelf of je het inschakelt. Het enige wat Porsche nu doet is een extra optie aanbieden voor de mensen die het leuk vinden. En meer keuze is altijd goed, nietwaar?

Manthey-kit

Er is nog meer Taycan-nieuws. De Turbo GT is nu ook te bestellen met een knotsgekke Manthey-kit. Die kregen we vorige maand al te zien op de auto die het ‘Ringrecord voor ‘luxe elektrische auto’s’ verbrak. Niet een bijster relevant record, maar de auto klokte wel een indrukwekkende tijd van 6:55,533.

De Manthey-kit hadden we dus al gezien, maar deze is nu ook af fabriek te bestellen. De kit bestaat onder meer uit een enorme taartschep, een splitter, brede wielkasten en louvres in de voorschermen. Verder krijg je nieuwe aluminium wielen, met carbon aerodiscs op de achterste velgen en betere remmen. Als klap op de vuurpijl krijg je ook nog extra vermogen: het standaard vermogen – wat altijd beschikbaar is – stijgt naar 816 pk. Het maximale vermogen is nog altijd 1.108 pk, maar dat is maar voor twee seconden.

Manthey heeft geen half werk geleverd met deze kit, maar de vraag is: wie is in vredesnaam de doelgroep? De aanpassingen maken de Taycan onpraktisch voor dagelijks gebruik en als je een circuitauto wil, zijn er wel betere opties dan een loodzware vierdeurs EV. Dus we zouden echt niet weten voor wie deze auto bedoeld is. Maar goed, hiervoor geldt hetzelfde als voor de E-Shift: je hoeft het niet te kiezen.

Meer range, dankzij nieuwe banden

Waar je wél iets aan hebt zijn de nieuwe banden met een lagere rolweerstand. Deze geven de instap-Taycan 20 kilometer extra range. In combinatie met de Performance Battery Plus (een optie van € 6.129) krijg je dan 700 kilometer range. Dus eigenlijk is de instapper gewoon de versie die je wil hebben. Dit is de enige variant met achterwielaandrijving én je hebt de grootste range.

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