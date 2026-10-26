Zoveel betaal je voor een one-off Porsche

Voor normale stervelingen is het al schrikken als je de Porsche-configurator opent en ziet dat een kale 911 Carrera twee ton moet kosten. Maar Porsche is niet van plan om goedkopere auto’s te gaan bouwen. Integendeel.

Zoals we eerder al schreven is Porsche juist van plan om extreem dure auto’s te bouwen. Dit is onderdeel van hun nieuwe strategie. Daarbij gaat Porsche hun rijkste klanten maximaal uitmelken met überexclusieve one-offs en few-offs.

Je vraagt je misschien af aan wat voor bedragen je dan moet denken. Een miljoen? Een paar miljoen? Daar geeft Alexander Fabig, vicepresident product en individualisatie, antwoord op in een interview met Automotive News. Ga er maar even voor zitten…

Prijzen

Fabig vertelt dat Porsche momenteel bezig is met vijftien one-off projecten. En de prijzen daarvan lopen uiteen van – hou je vast – € 1,6 miljoen tot € 13,5 miljoen. Om wat voor auto’s het precies gaat verklapt Fabig nog niet, maar waarschijnlijk gaat het hoofdzakelijk om verbouwde 911’s. Maar wellicht is de duurste van het stel gebaseerd op een 918 Spyder of een Carrera GT.

Eerder dit jaar onthulde Porsche al een one-off, in de vorm van de Flachbau RS. Dit is een 991 GT2 RS, maar dan met een flatnose en een grote achtervleugel á la de GT3 R rennsport. ‘Gewoon’ een aangepaste 911 dus, maar Porsche heeft de nieuwe onderdelen wel uitgebreid getest met drie prototypes. Dan lopen de kosten al snel op. Bovendien rekent Porsche natuurlijk een ongekend dikke marge op dit soort custom creaties. Zo kom je dus uit op een prijskaartje van meerdere miljoenen.

Re-Commission

Daarnaast doet Porsche ook ‘Re-Commissionings’. Dat houdt in dat je een ouder model volledig fabrieksnieuw kunt laten maken, met nieuwe kleuren, bekleding et cetera. Zo was er vorig jaar een klant die zijn Carrera GT liet overspuiten in een Salzburg-livery, met een rood alcantara interieur. De auto is dusdanig nieuw gemaakt, dat Porsche ook de tellerstand weer op 0 heeft gezet. Zo’n geintje kost € 450.000 tot € 700.000, afhankelijk van je wensen. En dat is uiteraard exclusief de prijs van een Carrera GT, want die kost tegenwoordig meer dan 2 miljoen.

Wat zou jij doen als je een ongelimiteerd budget mocht uitgeven bij Porsche? Laat het weten in de reacties!

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