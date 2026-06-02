Porsche is nu écht te ver gegaan met het Sonderwunsch-programma

Met het Sonderwunsch-programma kun je het zo gek maken als je zelf wil. Hoe gek? Dat laat Porsche zien met hun nieuwste Sonderwunsch-creatie.

Voor deze GT3 Touring hebben ze echt alles uit de kast getrokken. Om te beginnen is de auto uitgevoerd in een kleurovergang. Want één kleur is voor armoedzaaiers. De voorkant is uitgevoerd in Viola Purple Metallic en de achterkant in Chromaflair Magic Magenta. Dat is op zichzelf ook al een heel bijzondere kleur, die afhankelijk van de hoek van kleur verandert. Deze auto is dus een ware kameleon.











Dan zijn we nog niet klaar met de buitenkant: ook de velgen zijn mee gespoten in verschillende kleuren. Dit zijn uiteraard niet de standaard aluminium velgen, maar magnesium velgen. Omdat de kleurstelling nog niet opvallend genoeg was, zit er ook nog eens striping over de hele auto.

Misselijkmakend interieur

Als je dacht dat het exterieur bijzonder was, dan heb je het interieur nog niet gezien. Ook hier is Porsche helemaal losgegaan. Je wordt bijna misselijk als je naar dit interieur kijkt. De psychedelische Pasha-bekleding is natuurlijk historisch verantwoord, maar in combinatie met paars leer, roze leer, goudkleurige accenten en houtafwerking wordt het wel heel overweldigend.

Deze auto is overigens gemaakt om het 15-jarig bestaan van Porsche in Moldavië te vieren. Want ja, Porsche is dus ook actief in het armste land van Europa. Dat maakt deze overdadig uitgevoerde 911 wel een beetje wrang. Alleen de bekleding van het dashboardkastje kost waarschijnlijk al meer dan een gemiddeld jaarsalaris in Moldavië, dat rond de € 9.000 ligt.

