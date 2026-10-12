Porsche komt eindelijk met vierzitter die we wel kunnen betalen

Voor iedereen die een 911 net niet kan betalen heeft Porsche nu een oplossing bedacht. Vier zitplaatsen, elektrische ondersteuning, verschillende rijmodi. Dat klinkt als muziek in de oren toch? Er is alleen een klein dingetje: je kan er niet zelf mee rijden. Het is namelijk een Porsche-kinderwagen. Maar zoals je verwacht van een fabrikant als Porsche, is het niet zomaar een kinderwagen.

Vier kinderen tegelijk

De basis van de Porsche-kinderwagen is WonderFolds L Series. In de sportieve kinderwagen is er plek voor vier kleine passagiers, die je kan verdelen over twee uitneembare bankjes die uiteraard voorzien zijn van verstelbare rugleuningen. Mochten de g-krachten nou echt extreem worden, dan zorgen de vijfpuntsgordels dat de kiddo's goed blijven zitten.

De kinderwagen kan ongeveer 107 kilo dragen en heeft zelf een gewicht van zo'n 26 kilo. Heel licht is die dus niet.

Porsche heeft uiteraard zijn best gedaan en er nog wat eigen Porsche-saus overheen gegooid. Zo zijn er carbonfiber-achtige stofjes, rode remklauwen, 12-uur-markering, LED-verlichting en een handgreep die is geïnspireerd op de Drive Mode-knop uit echte Porsche modellen. Geniet jij ervan om andere ouders bij de opvang jaloers te maken? Dat moet met het Porsche-logo dat op de grond wordt geprojecteerd vast goedkomen.















Net zoals bij een grote Porsche kan het allemaal nog gekker. Voor zo'n 540 euro extra kan je namelijk de E-Assist wielen erbij krijgen. Dat betekent gemotoriseerde achterwielen die jou helpen als je een pittige heuvel of lastig terrein tegenkomt. Heuveltje af? Dan wordt je geholpen door de elektronische remassistentie. Verder beschikt de Porsche over een rocking modus die ervoor zorgt dat de kinderwagen langzaam heen en weer gaat om de kinderen rustig te krijgen. Het all-weather matje, de verlichting en de Porsche-powerbank krijg je er ook bij, alleen worden die apart opgestuurd.

Een aantal zaken zijn helaas geheim. Zo is er niet duidelijk hoeveel pk's het systeem levert, wat de topsnelheid is of wat de WLTP is. Misschien maar beter ook. Anders krijg je straks van die kinderen die bijdehand gaan vragen of de kinderwagen wel sneller is dan die van Anne-Fleur.

Wat deze coole kinderwagen dan kost? 2.599 euro. Dat is inderdaad een pittige prijs voor een kinderwagen, maar niet voor een Porsche. Daarnaast is die bijna 1.000 euro goedkoper dan de kinderwagen van Lamborghini. En die heeft maar plek voor één passagier...

De Porsche is vanaf 1 november te bestellen in Europa.

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