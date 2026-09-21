'Porsche komt met motor die nog nooit eerder in een productieauto lag'

Zeg je Porsche, dan zeg je zescilinder boxermotor. Ze hebben inmiddels ook V8’s en viercilinder boxermotoren, maar naar verluidt is Porsche nu bezig aan een geheel nieuw type motor.

Volgens het Duitse Handelsblatt is Porsche bezig met een nieuwe supercar boven de 911, die intern de naam S1 heeft. De naam is niet zo spannend, maar wat wél interessant is: volgens de bron krijgt deze auto een ACHTcilinder boxermotor. Zo’n motor hebben we nog nooit gezien in een productieauto.

In de racerij heeft Porsche wél gebruik gemaakt van achtcilinder boxermotoren. Zo’n motor debuteerde in 1962 in de Formule 1. Vervolgens hing Porsche ook flat-eights in diverse andere raceauto’s. In een straatauto is dit type motor echter nooit terechtgekomen. Verder dan twee prototypes van de Porsche 914/8 is het niet gekomen.

Bijzondere move

Nu, een kleine 60 jaar later, lijkt Porsche dan toch weer werken aan een achtcilinder boxermotor. We moeten natuurlijk nog een paar slagen om de arm houden, want het zijn nog geruchten. Als het klopt, is het wel een bijzondere move van Porsche. Want wie is er nog zo gek om anno 2026 nog een compleet nieuwe verbrandingsmotor te ontwikkelen?

Aan de andere kant: we hadden ook niet verwacht dat er anno 2026 nog een nieuwe auto met een V16 op de markt zou komen. Bovendien heeft Ruf eerder dit jaar toevallig een prototype gepresenteerd met – jawel – een achtcilinder boxermotor. Ook is er een partij genaamd Aerfal, die is samenwerking met Cosworth een moderne 904 wil bouwen met een achtcilinder boxermotor. Dus als andere partijen zo’n blok kunnen bouwen, dan kan Porsche het zeker.

Geheim prototype

Porsche hoeft overigens niet helemaal bij nul te beginnen met de ontwikkeling, want rond 2015 zijn ze ook al bezig geweest met een achtcilinder boxermotor. Ze zijn ook daadwerkelijk aan het testen geweest met een prototype op basis van de Cayman. Dus het is een idee waar Porsche al eerder mee gespeeld heeft.

Handelsblatt weet verder nog te melden dat de Porsche S1 zo’n vijf ton zou moeten kosten. Dat is enigszins verrassend, want daarmee zou de auto dus niet als hypercar gepositioneerd worden. Dat betekent dat de S1 waarschijnlijk ook niet in een gelimiteerde oplage gebouwd zal worden, zoals de 918 Spyder. Enfin, het is eigenlijk nog veel te vroeg om conclusies te trekken, maar de plannen van Porsche zijn in ieder geval interessant. We houden jullie op de hoogte!

Foto's: Porsche Le Mans Living Legend uit 2016, met achtcilinder boxermotor

Via: Motor1

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