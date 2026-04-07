Porsche kondigt een compleet nieuwe 911-versie aan!

Het gaat er al sinds de zomer van 2025 over, maar nu lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen. Na het zien van verschillende prototypes kondigt Porsche nu ‘’een bijzonder leuke sportwagen uit Zuffenhausen’’ aan. Wat het precies is? Een Porsche 911 GT3 Cabrio !

Het begint net weer een beetje leuk weer te worden in ons hoekje van de wereld waardoor de inklapbare daken van cabrio’s en Targa’s naar beneden kunnen. Er is dan ook geen beter moment om een nieuwe open sportauto bekend te maken. Aangezien Porsche de auto al een tijdje aan het testen is en er nu plots een bekendmaking wordt aangekondigd, is de rekensom niet zo lastig.

Het recept van de 911 GT3 Cabrio

De auto die eraan komt, wordt voor de bestuurder een van de luidste 911’s ooit. Het is een leuk mengelmoesje van verschillende modellen. Tenminste, als we de gespotte prototypes mogen geloven. Er is bijvoorbeeld een testvoertuig gespot met de wielkasten van de S/T, de achterkant van een GT3 en het stoffen dak van een Carrera-cabriolet. We zien hier geen double-bubble vorm achter de soft top, wat uitsluit dat de nieuwe 911-uitvoering een 992.2 Speedster is. Wellicht komt die later nog als deze GT3 Cabrio een klinkend succes is.

De verwachting is dat de onderhuidse techniek rechtstreeks overkomt van de GT3 en optioneel/of de GT3 Touring. Dat wil zeggen: een atmosferische 4.0-liter zescilinder die doortrapt tot 9.000 tpm en voor 510 pk en 450 Nm zorgt. Schakelen zal via een zeventraps automaat of zestraps handbak gaan. De 0 naar 100 tijd zal omstreeks de vier seconden liggen en de topsnelheid boven de 300 km/u. Verder zijn er allerhande lekkere techniek om van de GT3 Cabrio een heerlijke stuurmansauto te maken. Denk aan een Porsche Active Suspension Management (PASM)-onderstel en Porsche Torque Vectoring (PTV) met een mechanisch sperdifferentieel.

Over precies een week, op dinsdag 14 april, rond de klok van 16:00 uur trekt Porsche het doek van de 911 GT3 Cabrio. We krijgen dan de nieuwe 911 in ‘’een vermakelijke film’’ te zien. Wat Porsche verder kwijt wil over de presentatie: ‘’Bekende auto-experts onderwerpen het nieuwe model, dat voor hen nog onbekend is, aan een eerste testrit op de spectaculaire bergwegen van Tenerife.’’ Kijk aan. Tot volgende week!