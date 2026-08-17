Porsche: Nee, je kunt niet het beste van twee werelden krijgen

Er is nogal wat te doen om handmatig roeren in een bak met tandwielen. Daarbij maakt het blijkbaar niet heel erg veel uit of het nu wel of niet echt gebeurt. Behalve bij de puristen van Porsche. Hoe graag klanten het ook willen, een 911 met het T-Hybrid-systeem en een handbak gaat er niet komen. Nog niet...

Voor de keiharde puristen die Porsche aantrekt is een auto met drie pedalen en een pook tussen de voorstoelen een belangrijk onderdeel voor de volledige beleving. Dat blijkt wel uit het feit dat meer dan de helft van de GT3-kopers voor de handbak kiest. Maar dat gaat dan wel weer ten koste van andere technologische vooruitgang zoals het elimineren van turbolag.

Het is kiezen of delen

Dat laatste wist Porsche namelijk op te vangen met een tweetal elektromotoren. Één in één van de turbo's en een in de 8-traps PDK-automaat. Die laatste gooit roet in het eten van de droom van veel Porsche-klanten die hebben laten weten dat ze graag zelf schakelend en zonder turbolag hun auto willen beleven.

"De technologie die we op dit moment gebruiken, en een handgeschakelde versnellingsbak, zoals je die in de Carrera S ziet als onderdeel van het handbak-pakket, zijn dus niet compatibel", vertelt CEO Timo Resch van Porsche North America aan het Road&Track.

Zeg nooit nooit

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het nooit gaan gebeuren. Als je van een automaker verwacht dat ze dit soort problemen, die relatief eenvoudig op te lossen lijken, creatief kunnen fixen, dan is het Porsche wel. En daar is Resch het volledig mee eens: "Maar tegelijkertijd is het geweldig om in Weissach een team van ingenieurs te hebben dat nooit ophoudt met nadenken en veel geweldige ideeën heeft. Het zou me dus niet verbazen als ze op een gegeven moment met een oplossing komen, maar het zal waarschijnlijk geen combinatie zijn zoals je die hier ziet, met een handgeschakelde versnellingsbak."

Betekent dat we in de nabije toekomst een ultra gelimiteerd speciaaltje krijgen van de Duitsers waarin ze op miraculeuze wijze toch de twee dingen werkend hebben gekregen? Dat zou best kunnen. Het past namelijk perfect bij de nieuwe strategie waarin de focus ligt op duurdere modellen.

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