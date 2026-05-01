Porsche krijgt sponsoring van bekend bedrijf dat nooit sponsort

Dat Porsche veel voor elkaar kan krijgen, dat is logisch als je hun geschiedenis bekijkt. Nu krijgt Porsche zelfs voor elkaar dat een merk dat je nooit ziet als sponsor, een Porsche sponsort. Waarom het merk in kwestie nooit sponsort is ietwat logisch: het betreft Apple.

Voor een merk van de omvang van Apple verwacht je dat de merknaam overal opduikt. Dat valt toch tegen. Je ziet maar nauwelijks reclames en sponsoring van bijvoorbeeld sportgerelateerde zaken kun je ook vergeten. Los van het feit dat het merk het geld of de bekendheid niet nodig heeft, wil het merk ook geen associaties met 'andere merken'. Als jij denkt aan een Porsche-raceauto bij Martini of Jägermeister, snap je wellicht waarom. Daarover gesproken: nu je denkt aan Apple en sponsoring, denk je wellicht aan oude tijden waarin het bedrijf nog lang niet zo uitgesproken was qua sponsors.

Porsche en Apple

In 1980 racete het team Dick Barbour Racing voor het eerst met een kleurstelling die je wellicht nog wel kent. De Porsche 935 K3 die gebruikt werd, kreeg sponsoring van Apple Computers. Des tijds gebruikte Apple het logo met het afgebeten appeltje al, maar dan met regenboogkleuren. Die regenboogkleuren kwamen dan ook terug in de rest van de kleurstelling.

Viering

Dit jaar viert Porsche dat het 75 jaar geleden is dat het merk begon met autoracen. Tegelijkertijd viert Apple hun 50-jarige bestaan gezien de oprichting op 1 april 1976. Het betekent dat, als vrij unieke situatie, Apple het nogmaals toe heeft gestaan dat Porsche met hun merk erop rondrijdt.

Min of meer exact dezelfde livery als de 935 K3 wordt gekopieerd naar de 963, de huidige raceauto die Porsche inzet voor onder meer de 24 uur van Le Mans, maar ook de IMSA-serie. Gezien het feit dat IMSA lekker Amerikaans is, vond Porsche deze serie een mooi debuut voor deze nieuwe, eh, oude livery. Het is dan ook niet toevallig dat de 963 zijn dynamische debuut maakt tijdens de IMSA SCC-race die plaatsvindt op 3 mei op Laguna Seca. Het circuit dat op een steenworp afstand van Apple's hoofdkwartier ligt.

De regenboogkleuren komen terug, evenals het originele Apple-logo uit 1976. Apple heet al lang niet meer Apple Computers, maar als hoedtik naar de 935 K3 staat die tekst wel nog steeds voorop. De livery verschijnt op de twee 963's van Porsche Penske Motorsport met nummers 6 en 7. Respectievelijk bestuurd door Kévin Estre/Laurens Vanthoor en Julien Andlauer/Felipe Nasr.