Porsche legt productie Taycan stil: wat betekent dat?

Na een initieel succes, wil het recent maar niet lukken met de Porsche Taycan. Het leidt ertoe dat er momenteel sprake is van een productiestop. Wat is er aan de hand en waarom?

De Porsche Taycan is alweer onder ons sinds 2019, met een lancering in 2020. Het was de eerste bloedserieuze EV van Porsche en technisch zat het allemaal erg snor. Hypermoderne technieken en hoge vermogens zorgden voor een goede performance als EV, maar ook de cijfers qua sprinten en snelheid mochten er zijn. Zeker vanwege de 761 pk sterke Turbo S.

Porsche Taycan: van top naar flop

Dat waren de eerste jaren, maar sinds 2023 ging het allemaal achteruit. Verrassend genoeg na een ingrijpende facelift voor de Porsche Taycan die alles nog beter maakte. De realiteit is nu simpel: minder mensen willen een Taycan dan ooit tevoren. Je zou de facelift bijna een zeldzaamheid kunnen noemen. Je merkt het aan onze kant van de wereld, maar ook in China en de VS begint Porsche klappen te krijgen. Het zorgt voor een vlek op de EV-strategie van Porsche, die nu minder heftig wordt ten faveure van nieuwe verbrandingsauto's. Het is overigens niet allemaal Porsches probleem: er lijkt een wereldwijde afname te zijn voor de interesse in luxe EV's.

Productiestop

SWR bericht daarom dat na een gesprek met Porsche duidelijk werd dat de Taycan momenteel niet gebouwd wordt. Afgelopen vrijdag is de band van de Taycan in Zuffenhausen stilgezet. Komende vrijdag wordt de band weer opgestart. De reden is dus afnemende vraag. Dan wordt de band wel vaker stopgezet: dealers verdrinken nu al in Taycans die ze maar niet kwijtraken, dan wil je niet dat er elke week een nieuwe vrachtwagen met extra Taycans voor de deur staat. Het biedt dealers dus de kans om inventarissen weg te werken. En Porsche de kans om 'nodig onderhoud' te plegen aan de band van de Taycan. Optimisme ontbreekt het de Duitsers niet aan.

De productiestop was volgens een woordvoerder van Porsche een nodige maatregel. Het betekent voor nu niks voor de toekomst van de Porsche Taycan, maar het zet wel weer even de markt op scherp. Voor een merk dat deze EV nu bij gaat staan door een grote en kleine SUV-EV is het wel belangrijk dat dit niet de nieuwe standaard wordt.