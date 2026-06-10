Porsche gaat full Toy Story op de 911

Speciale edities van auto's zijn vaak behoorlijk voorspelbaar. Je geeft hem een beetje een afwijkend kleurtje, een setje andere velgen en een badge op het dashboard waar marketingafdelingen vervolgens maandenlang stoer over praten tijdens de koffie. Porsche bouwt wel vaker speciale edities, maar de Duitse autobouwer heeft het deze keer anders gedaan. Heel anders. Ter gelegenheid van de release van Toy Story 5 bouwde de Sonderwunsch-afdeling drie unieke Porsche 911's die volledig zijn geïnspireerd op Woody, Buzz Lightyear en Jessie. Niet met een paar stickers en een logo hier en daar, maar met een niveau van detail waar je echt een beetje eng van wordt. Petje af.

Buzz kreeg natuurlijk de snelste

Eerlijk, als je een Porsche mag uitdelen aan de personages uit Toy Story, dan geef je Buzz Lightyear niet een 'saaie' basis-Carrera. Nee, de ruimteheld kreeg een gewoon een keiharde 911 GT3 RS toebedeeld. Uiteraard uitgevoerd in wit, groen en paars, precies zoals zijn ruimtepak. Zelfs de enorme achtervleugel werd aangepast zodat die verwijst naar de uitklapbare vleugels van Buzz, waarmee hij niet vliegt maar wel sierlijk neerstort. Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg de auto ook nog speciale wielnaafdeksels met Space Ranger-logo's en zelfs aangepaste banden. Ja, Porsche heeft daadwerkelijk een set banden laten maken die beter past bij een speelgoedastronaut.

Ook binnenin ging het helemaal los. Groene gordels, speciale bekleding, unieke stiksels en een verlichte dorpellijst met de tekst To Infinity and Beyond. Het is ongeveer de enige GT3 RS ter wereld die zowel op Spa-Francorchamps als in de slaapkamer van een achtjarige volledig op zijn plek zou zijn.





















Porsche ontdekt het Wilde Westen

Woody en Jessie kregen een iets minder circuitgerichte behandeling, maar daarom niet minder opvallend. Voor Woody koos Porsche een 911 Carrera T. De speciale lak moest eruitzien als een soort versleten denim, compleet met toffe zichtbare textuur die verwijst naar zijn iconische spijkerbroek. De onderzijde van de carrosserie kreeg rode accenten, en het interieur verwijst naar Woody's geruite blouse en cowboy-outfit. Zelfs de vloermatten kregen een koeienhuidpatroon.

Jessie werd gekoppeld aan een 911 Targa 4 GTS. Porsche ontwikkelde speciaal voor deze auto een nieuwe lakkleur, terwijl de rode Targa-kap verwijst naar haar cowboyhoed. Op de Targa-beugel staat bovendien niet langer "Targa", maar simpelweg "Jessie". Dat zijn precies de details die je pas ontdekt wanneer je er vijf minuten naar kijkt. En vervolgens nog eens tien minuten nodig hebt om te beseffen dat iemand dit allemaal daadwerkelijk heeft bedacht.

























Dit is hoe je een one-off maakt

Wat deze drie auto's nou extra leuk maakt, is dat Porsche nergens de makkelijke route heeft gekozen. Vrijwel ieder onderdeel lijkt wel opnieuw te zijn bekeken. Nieuwe kleuren, aangepaste materialen, unieke patronen, speciale opschriften en details die rechtstreeks uit de films zijn gehaald. Normaal gesproken leveren autofabrikanten een speciale editie af door een bestaande kleur van de optielijst te halen en er een gelimiteerd serienummer op te plakken. Porsche bouwde daarentegen drie auto's die voelen alsof ze rechtstreeks uit de wereld van Toy Story zijn gereden. Uitstekend gedaan Porsche.

Het mooiste? De auto's verdwijnen niet naar een fabriekshal of museum. Ze worden verkocht voor het goede doel. De opbrengst gaat naar verschillende Amerikaanse organisaties die zich inzetten voor kinderen, gezinnen en noodhulp.

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