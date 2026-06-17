Porsche viert 75 jaar in Engeland met speciale GT3

Je kunt van Porsche veel zeggen, maar niet dat ze een jubileum ongemerkt voorbij laten gaan. Sterker nog, als er ergens een mooi rond getal, historische gebeurtenis of verjaardag te vieren valt, staat in Zuffenhausen vaak al een speciale editie klaar. Deze keer is het de beurt aan Porsche Groot-Brittannië, dat 75 kaarsjes mag uitblazen. En dus komt er een nieuwe 911 GT3. Uiteraard in een speciale kleur. Uiteraard in een beperkte oplage. En uiteraard voor een bedrag waar je eng van wordt.

Groen, groener, groenst

De nieuwe Porsche 911 GT3 Earls Court 51 Edition begint gelukkig bij de juiste basis: die heerlijke handgeschakelde GT3 Touring. Geen mega spoiler, geen overdreven uiterlijk, gewoon een van de fijnste 911's die je op dit moment kan kopen. De naam? Die verwijst naar de Earls Court Motorshow van 1951, waar de eerste officieel naar Groot-Brittannië geïmporteerde Porsche 356 aan het publiek werd voorgesteld.

Die 356 was uitgevoerd in donkergroen en dus kan jij vast al raden welke kleur Porsche voor deze jubileumeditie heeft gekozen. Speciaal voor de gelegenheid ontwikkelde de Duitse autobouwer Earls Court Green Metallic. Een nieuw tintje groen, want blijkbaar dacht de afdeling Sonderwunsch dat de bestaande 47 varianten nog niet voldoende keuze boden.

Goed, om er toch zeker van te zijn dat niemand deze GT3 verwart met een gewone GT3 Touring, want stel je eens voor, kreeg de auto zilveren spiegelkappen, een zilveren striping, aangepaste velgen en een ongekende hoeveelheid jubileumbadges. Zelfs de deurprojectoren zijn niet vergeten. Mocht iemand dus na het uitstappen nog niet hebben gezien dat jij aardig wat munten hebt uitgegeven, dan projecteert Porsche het gewoon op de grond.























Alsof de buitenkant nog niet groen genoeg was

Uiteraard is de binnenkant ook aangepakt. Het interieur combineert Night Green met Chalk Beige, terwijl ook het dashboard, de stoelranden, speakers en verschillende details in het groen zijn uitgevoerd. De kuipstoelen krijgen corduroy bekleding, houten accenten en zelfs Union Jack-details in het interieur. Het totaalplaatje oogt vooral erg... Brits.

Natuurlijk ontbreken de coole exclusieve extra's niet. Kopers krijgen namelijk een speciaal horloge, een schaalmodel, een leren documentmap, een weekendtas en een koffietafelboek over de ontwikkeling van de auto.







Dezelfde GT3, veel meer geld

Onderhuids verandert er helemaal niets. Achterin ligt nog steeds de bekende 4,0-liter atmosferische zescilinder boxer die 503 pk levert en doortrekt tot 8.500 toeren per minuut. Kopers mogen kiezen tussen een handgeschakelde zesbak en de welbekende PDK-automaat. Al vind ik een automaat in een jubileummodel dat verwijst naar 1951 een beetje net zo logisch als een elektrische stoomtrein, maar that's me.

De prijs? In Groot-Brittannië kost de Earls Court 51 Edition omgerekend zo'n 300.000 euro. Daarmee is hij zo'n 112.000 euro duurder dan een 'normale' GT3 Touring, die omgerekend rond de 188.000 euro kost. Voor dat verschil krijg je dus geen extra pk's, geen betere prestaties en al helemaal geen snellere rondetijden. Wel een uniek kleurtje, een hoop speciale details en de zekerheid dat er wereldwijd slechts 51 exemplaren worden gebouwd.

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