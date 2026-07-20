In de elektrische Porsche Macan GTS mis je de V6 niet #test

De Porsche Macan was altijd al een van de best sturende SUV's op de markt. Maar kan de nieuwe volledig elektrische Macan GTS dat kunstje ook? Na een eerste rijtest lijkt het antwoord verrassend duidelijk: ja. Heel erg zelfs.



De GTS vult het gat tussen de Macan 4S en de Turbo en krijgt precies de ingrediënten die je van een Porsche GTS verwacht. Sportluchtvering die 10 millimeter lager ligt, Porsche Torque Vectoring Plus op de achteras en een onderstel dat nóg scherper is afgesteld.



Ook aan vermogen geen gebrek. Standaard levert de Macan GTS 516 pk, maar met Launch Control stijgt dat tijdelijk naar 571 pk. Dankzij 955 Nm koppel sprint hij in 3,8 seconden naar de 100 km/u. Indrukwekkend, al raak je aan zulke cijfers bijna gewend. Veel interessanter is hoe speels en precies de auto zich laat rijden. Dat is waar deze GTS echt punten scoort.



Praktisch is hij ook. De 800 volt-architectuur maakt snelladen tot 270 kW mogelijk, waardoor je in ongeveer 21 minuten van 10 naar 80 procent laadt. De officiële actieradius bedraagt maximaal 586 kilometer, afhankelijk van de uitvoering en wielkeuze.



Dan de prijs. De Macan GTS begint rond de 109.000 euro en is daarmee een stuk aantrekkelijker geprijsd dan je misschien zou denken. Pas als je enthousiast door de optielijst bladert, loopt het bedrag snel op richting anderhalve ton. Dat blijft nu eenmaal Porsche





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