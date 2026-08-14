Porsche komt met nuttige nieuwtjes voor de Macan en dit kost het

De elektrische Macan krijgt een aantal mooie updates voor het nieuwe modeljaar. Porsche voegt niet alleen extra uitrusting standaard toe, maar komt ook met een nieuw Advanced Package waarin een flinke verzameling populaire opties wordt gebundeld. En dat pakket is, zeker voor Porsche-begrippen, niet eens extreem duur.

Het Advanced Package is beschikbaar voor de Macan, Macan 4 en Macan 4S. Wie ervoor kiest, krijgt onder meer een panoramadak, Matrix-ledkoplampen en automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels. Ook een lakkleur uit de Shades- of Contrasts-collectie is inbegrepen. Al heb ik geen idee wat dat heeft te betekenen, maar klinkt goed. Scheelt toch weer opties krassen in de configurator.

Binnenin wordt de Macan uitgerust met 14-voudig elektrisch verstelbare comfortstoelen, een lederen interieurpakket in zwart en een Bose Surround Sound-systeem. Eigenlijk alle opties die je normaal gesproken toch al wil hebben op je Macan, want je bent geen pauper. Porsche stopt daarnaast Power Steering Plus en adaptieve luchtvering met niveauregeling, hoogteverstelling en PASM in het pakket.

En dit kost het

Dat klinkt als best veel opties. Daar moet je ook diep voor in de buidel tasten, hoor ik je denken. Nou, dat valt eigenlijk best mee. Tenminste, we hebben de Duitse prijzen wat dit pakket gaat kosten. De Nederlandse prijs zal ongetwijfeld hoger komen te liggen, maar niet gigantisch veel hoger.

In Duitsland kost het Advanced Package 5.990,46 euro voor de Macan en Macan 4. Voor de Macan 4S moet 5.299,07 euro worden afgerekend. Volgens Porsche kan de koper daarmee tot 45 procent besparen ten opzichte van het los aanvinken van alle opties. Dat scheelt een slok op de borrel!

Porsche geeft de elektrische SUV daarnaast een aantal opties die voortaan standaard aanwezig zijn. Adaptieve cruisecontrol behoort bijvoorbeeld tot de standaarduitrusting. Ook Automated Parking met 2D Surround View wordt standaard geleverd. Je vraagt je af waarom dit überhaupt nooit standaard was op de Macan, maar we hebben het wel over Porsche natuurlijk. Opties aanvinken hebben ze zo’n beetje uitgevonden.

De Macan kan met Automated Parking zelf geschikte parkeerplaatsen herkennen en vervolgens zowel haaks als parallel parkeren. Ook het uitparkeren uit een parallelle parkeerplek kan de auto voor zijn rekening nemen. Nu is het moment om een grapje te maken over je partner die niet kan rijden. Maar ik doe het niet.

Nog meer kleine upgrades

Wie zijn telefoon draadloos wil opladen, krijgt eveneens een upgrade. De draadloze lader in de middenconsole levert voortaan maximaal 25 watt, tegenover 15 watt voorheen.

Dan is er nog nieuws over het laden. De Macan GTS en Turbo krijgen voortaan standaard een 22 kW-boordlader voor AC-laden. Daarmee kunnen ze bij een geschikte laadpaal of wallbox aanzienlijk sneller laden dan met de gebruikelijke 11 kW. De reguliere Macan, Macan 4 en Macan 4S houden standaard een 11 kW-boordlader, maar die modellen kunnen optioneel worden voorzien van de 22 kW-lader.

Het zijn kleine, maar toch fijne updates voor de Porsche Macan. Zeker het Advanced Package is eigenlijk een no-brainer om mee te bestellen, gezien de value for money.

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