Porsche met ‘magische’ teller kost Nederlandse verkoper duizenden euro’s

Je kent het wel: het is een saaie dag, je scrollt een beetje op Marktplaats, en ineens staat daar dé deal van je leven. Prachtige Porsche 911, keurige kilometerstand, nette prijs. Te mooi om waar te zijn? In dit geval: ja. Hele grote ja.

Te mooi om waar te zijn

De koper in kwestie dacht dus een prima deal te hebben gescoord. Een Porsche 911 met zo’n 110.000 kilometer op de teller voor net geen 28.000 euro. Inruil erbij, beetje bijbetalen en klaar is Kees.

Ja, totdat dus bleek dat die teller een compleet ander verhaal vertelde. Of beter gezegd: had verteld. Want de auto had al in 2018 een kilometerstand van meer dan 316.000 kilometer. Reken maar uit hoeveel er dus “verdwenen” was. Dan voelt die 110.000 km ineens toch een stuk minder geloofwaardig.

Van droom naar rechtszaak

Wat volgde kan je natuurlijk al raden. De koper wilde zijn geld terug. En dat is hartstikke logisch, want niemand koopt vrijwillig een auto die er op papier 200.000 kilometer jonger uitziet dan in werkelijkheid. En hij had ook niet zomaar wat aangenomen. Bij de auto zat namelijk een factuur van een motorrevisie uit 2020, waarop een kilometerstand van 101.543 km stond. Dat gaf de koper juist extra vertrouwen dat alles klopte.

De handelaar hield vanzelfsprekend vol dat hij echt van niks wist en dat de koper zelf maar beter onderzoek had moeten doen, bijvoorbeeld via de RDW. Tja, klassiek gevalletje “had je maar”.

Alleen ging (gelukkig voor de koper) de rechter daar niet mee akkoord. Sterker nog: die vond dat juist de handelaar, als professional, had moeten checken of de kilometerstand klopte. Dat hoort er gewoon bij als je auto’s verkoopt.

Rechter: betalen graag

De rechter besloot dat er sprake was van dwaling. Met andere woorden: de koper heeft de auto gekocht op basis van verkeerde informatie en dat is niet zijn schuld. Normaal gesproken draai je dan de hele deal terug. Maar er zat een kleine kink in de kabel: de Mercedes die de koper had ingeruild was inmiddels al doorverkocht.

Dus moest de handelaar iets anders doen: gewoon keihard dokken. De volledige 27.950 euro moest terug naar de koper, plus nog eens ruim 3.500 euro aan juridische kosten. En terecht.

Via De Telegraaf