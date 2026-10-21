Porsche neemt nieuwe bizarre supercar mee voor een rondje New York

Porsche heeft de prachtige Mission S even uit de schijnwerpers gehaald en de grote stad ingestuurd. De Mission S is na zijn debuut in New York namelijk op pad gegaan voor een fotoshoot. En dat levert plaatjes op waarvoor je ook als niet-Porsche-fan toch even voor omkijkt.

Want wat is er mooier dan je auto net buiten de grote stad neerzetten? Precies, hem de grote stad insturen. Zo kunnen we genieten van wat plaatjes bij onder andere de Brooklyn Bridge en het iconische Flatiron Building. Geen slecht decor voor een nieuwe supercar toch? Verder zijn er helaas geen nieuwe technische details of iets in die richting.

Voorlopig moeten we het dus doen met deze prachtige plaatjes.

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