Porsche organiseert ultiem autofeestje en je hebt GEEN Porsche nodig!

Een autofeestje van Porsche waar je niet eens een Porsche voor nodig hebt. Klinkt goed!. Op 12 en 13 september 2026 organiseert Porsche de jaarlijkse Sportscar Together Day. De uitnodiging is simpel: pak je auto en ga rijden.

Het evenement wordt wereldwijd gevierd en draait niet zozeer om het merk Porsche, maar om de liefde voor sportieve auto’s en autorijden. Je hoeft dus geen 911 te hebben om mee te doen. Wel zo leuk.

Porsche moedigt iedereen aan om vooral zijn eigen plan te trekken. Een georganiseerde tour, een Cars & Coffee met vrienden of simpelweg een mooie rit over je favoriete binnenweg: het telt allemaal mee.

Het is een soort zelfverzonnen dag van Porsche. Een nationale feestdag voor autoliefhebbers. Hoewel er de nodige vrijheid bestaat over de organisatie, is er wel degelijk een plek waar je heen kunt gaan om mede-petrolheads te ontmoeten.

De Porsche Experience Centers over de hele wereld fungeren als ontmoetingsplek voor de Sportscar Together Day. Het Duitse automerk heeft wereldwijd meerdere van deze locaties, maar geen Nederlandse vestiging. De dichtstbijzijnde officiële Experience Centers voor Nederlanders zijn in Duitsland, bij de Hockenheimring en in Leipzig.

Maak vooral een leuke rit

Het evenement ontstond in 2018, toen Porsche zijn 70-jarige sportwagenhistorie vierde. Inmiddels is het uitgegroeid tot een jaarlijks wereldwijd moment voor autoliefhebbers. Elk excuus om achter het stuur te kruipen is een goed excuus. Dus jij weet wat je te doen staat op 12 of 13 september. Stuur je vrienden een berichtje en ga rijden.

De promotieplaatjes van de Sportscar Together Day zijn onder andere genomen in de Alpen. Dat is natuurlijk wel het vervelende aan Nederland. Echt gave stuurmanswegen met epische uitzichten bestaan simpelweg niet in dit land. Misschien moet je dat weekend aangrijpen als het ideale moment om richting te Alpen te trekken. Honderd procent dat er andere liefhebbers in dat weekend op de bergpassen te vinden zijn.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover