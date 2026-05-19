Porsche pakt wereldrecord, maar wel met acht jaar oude auto

Er is geen tekort aan bloedstollend snelle Porsches. Voor de 992-generatie heeft het merk alweer een heel blik GT3-versies geopend, met natuurlijk de extreme GT3 RS. Toch leunt het merk op een oude bekende om een wereldrecord voor productieauto's af te pakken.

De GT3-versies zijn namelijk de ultieme versies van de 911 die gebruik maken van de 4.0 liter zescilinder zonder turbo. Daarboven zit nog de echte ultieme versie, dat is de GT2. De standaard GT2 werd geskipt voor de 991 en datzelfde lijkt te gaan gelden voor de 992. De nog steeds aankomende GT2 RS krijgt sowieso een turbomotor, een hybridesysteem à la Carrera GTS of Turbo S lijkt ook niet onwaarschijnlijk. Tot die tijd is de GT3 RS de ultieme 992, maar voor dit wereldrecord kreeg de 991 GT2 RS weer eens de microfoon. En hij zong een wereldhit.

Wereldrecord voor Porsche

Oké, het is dit keer niet de Nürburgring. Porsche zette een drietal 911's neer op Road Atlanta in de VS. Het wereldrecord voor productieauto's aldaar stond op naam van een vorige generatie Chevrolet Corvette ZR1. Uiteraard zou Porsche niet in geuren en kleuren vertellen over hun reisje naar Atlanta als dat record niet aan diggelen werd gereden. Hetgeen gebeurde: de 1:22,820 van de ZR1 werd verslagen met een tijd van 1:22,649 door de 911 GT2 RS. Feest alom.

Er vallen wel een paar dingen op. Ten eerste: de Porsche 911 GT2 RS kwam niet mee in standaardvorm. Porsche heeft hem namelijk voorzien van onderdelen van hun partner Manthey Racing. Nou is dat niet illegaal, sterker nog, Manthey is onderdeel van Porsche zodat deze verbeteringen meetellen voor recordpogingen. Als je kijkt naar hoe klein het gat is tussen de Porsche en de Corvette is het wel opmerkelijk dat de Manthey hem nipt verslaat. Zonder MR-spul deed de GT2 RS in 2019 een twee seconden slomere ronde, dus dan had de Corvette zijn record nog gehad. Dat moet je Chevrolet toch nageven: voor wat in essence een vrij simpele muscle car met flinke verbeteringen is, kan zo'n ZR1 bloedsnel een circuit rond.

Andere records

De 911 GT2 RS was dus niet de enige Porsche: ook nam het merk een 911 GT3 RS Manthey en een 911 GT3 Manthey mee. Niet voor records, al werd er wel eentje verbroken. De GT3 RS verbeterde het record voor natuurlijk ademende auto's, maar dat was in handen van een 911 GT3. Over die laatste gesproken: de 911 GT3 heeft ook een tijd neergezet maar die zal vooral voor de archieven zijn. Het is bijvoorbeeld eentje met PDK en niet een handgeschakelde, dus het record voor handbakken pakt 'ie niet.