Een grote spoiler achterop een auto. Deze zit er niet voor niks. Dit stukje techniek helpt de achterkant van de auto op hoge snelheid tegen het asfalt te drukken. Dat is allemaal leuk en aardig, maar je bent natuurlijk niet altijd op het circuit. En dan zit dat indrukwekkende stukje techniek soms precies in de weg als je door de achteruitkijkspiegel wilt kijken. Porsche denkt daar nu een oplossing voor te hebben bedacht.

Als je in de fortuinlijke positie bent geweest om een 992 GT3 te rijden, of beter nog, bezitten, dan weet je de pijn. Sinds Porsche is overgestapt op de zwanenhals achterspoiler is het zicht door de achterruit ongelofelijk belabberd. In combinatie met het Weissach-pakket zie je helemaal geen fluit meer.

Sommige autofabrikanten kiezen voor een camera-oplossing om zo toch nog zicht door achteren mogelijk te maken. Maar dit voegt gewicht toe. Porsche werkt aan een andere oplossing en eigenlijk is dit nog een stuk vreemder. Het sportwagenmerk uit Stuttgart heeft een patent aangevraagd op een ontwerp waarbij de achtervleugel uit twee delen bestaat. De aanvraag is deze maand in Duitsland gepubliceerd .

Twee helften, met ruimte ertussen

In rust liggen de twee vleugeldelen vlak in het achterdek. Zodra ze omhoog komen, bewegen ze uit elkaar en ontstaat er een opening in het midden van de auto. Zo blijft het zicht naar achteren volgens het patent vrijer dan bij één grote vleugel die dwars over de auto omhoog steekt.

De delen kunnen bovendien onafhankelijk van elkaar kantelen. Dat maakt het systeem meer dan een ingewikkelde manier om een spoiler op te bergen. Porsche noemt verschillende mogelijke functies. De vleugels kunnen de auto extra neerwaartse druk geven, helpen bij het insturen van een bocht of de auto stabiliseren als de achterkant uitbreekt. Ook zouden ze in een steile stand als luchtrem kunnen werken.

Of het ook echt mooi is om naar te kijken, mhaw. Een gespleten spoiler is nu niet bepaald een mooi aanzicht als je achter de auto aan het rijden bent. Maar laten we eerlijk zijn. Als je nu achter een Cayenne Coupe of 911 Carrera tuft op de snelweg en de achterspoiler is opengeklapt ziet het er ook niet mooi uit.

Actieve aerodynamica met een extraatje

Dat links en rechts apart bewegen, biedt mogelijkheden die een gewone actieve achterspoiler niet heeft. De auto zou de vleugels bijvoorbeeld verschillend kunnen afstellen om de balans in een bocht te beïnvloeden. Hoe dat precies zou werken en onder welke omstandigheden het voordeel oplevert, is nog niet bekend. Het gaat tenslotte om een patentaanvraag.