Porsche lanceert meest nutteloze EV ooit (maar hij is wel leuk)

Een veelgehoorde klacht over sportieve EV’s is dat ze te zwaar zijn. Dat geldt zeker niet voor de nieuwste elektrische Porsche. Deze weegt namelijk slechts 350 kg.

Je voelt ‘m al aankomen: we hebben het niet over een volwaardige auto. Het gaat om een Porsche 550 op 80% van de originele grootte. Toch is dit meer dan een schaalmodel of kinderspeelgoed. Je kunt er namelijk 80 km/u mee. Dus als je van je kinderen houdt, kun je ze misschien beter niet in deze auto zetten.

De Porsche 550 J – zoals deze creatie heet – wordt gebouwd door het Britse Hedley Studios, in samenwerking met Porsche. Hedley heeft de originele tekeningen van de Porsche 550 als blauwdruk gebruikt voor deze juniorversie, in combinatie met 3D-scans van de auto.

Carbon

De Porsche 550 was al geen grote auto, dus de 550 J is helemaal klein. Dit autootje is 2,9 meter lang, 1,2 meter breed en 0,9 meter hoog. Toch is dit speelgoed bedoeld voor volwassenen. Je moet alleen niet al te volwassen zijn... Dankzij de compacte afmetingen is de Porsche 550 J ook heel licht, met een gewicht van 350 kg. Het feit dat de carrosserie van carbon is helpt daarbij ook een handje.











De 550 J wordt aangedreven door een elektromotortje, dat standaard 8 kW levert. Dat is ongeveer 11 pk. Er is echter ook een heus RS Pack, waarmee het vermogen stijgt naar 16 kW, oftewel 21 pk. Vanwege het extreem lage gewicht kun je dan nog behoorlijk hard gaan, namelijk 80 km/u. En dat voelt waarschijnlijk als 180 km/u.

Dat dit niet zomaar een kinderauto is, blijkt ook wel uit de verdere hardware. De Porsche 550 J is voorzien van heuse Brembo-remmen, Eibach-veren en Bilstein-schokdempers. Met het RS Pack krijg je zelfs een verstelbaar schroefset van Bilstein.

Duur speelgoed

Je kunt de auto ook gewoon samenstellen alsof het een echte Porsche is. Wil je Pepita-bekleding? Dat kan. Wil je een Paint-to-Sample-kleur? Dat kan ook. Wil je een carbon voorklep à la GT3 RS? Geen probleem. Als je je portemonnee maar trekt. Daarover gesproken: de vanafprijs is € 81.000, exclusief belastingen. Met de btw en wat opties zit je dus al heel snel dik boven de ton. Dus ja, het is duur speelgoed.











De vraag is ook: wat moet je hier in vredesnaam mee? Je mag er niet mee de openbare weg op, en voor een trackday is deze auto ook niet echt geschikt. De doelgroep van de Porsche 550 J zijn waarschijnlijk mensen met een enorm landgoed, waar ze alle ruimte hebben om rond te scheuren. En eerlijk is eerlijk: dan kun je waarschijnlijk wel een hoop lol hebben met dit ding.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover