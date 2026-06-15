Porsche slaat compleet door met de Cayenne Coupé Electric #test

De Porsche Cayenne was ooit de auto die puristen haten. Echter groeide het model uit tot een van de belangrijkste modellen van Porsche. Er is nu ook een volledig elektrische versie en dit keer voelt Wouter de coupé-variant aan de tand. Sterker nog: wij rijden meteen de dikste variant, de Cayenne Turbo Electric Coupé. En die is compleet gestoord.



Laten we beginnen met het belangrijkste cijfer. Met Launch Control levert deze auto maar liefst 1.156 pk en 1.500 Nm koppel. De sprint naar 100 km/u duurt slechts 2,5 seconden en naar 200 km/u gaat nog veel indrukwekkender snel. Het bizarre is: je doet dit gewoon met vijf personen en een volle kofferbak aan boord.



Qua techniek heeft Porsche alles uit de kast getrokken. Een 800V-architectuur, een accupakket van 108 kWh netto, laadsnelheden tot 400 kW en een laadtijd van minder dan 16 minuten van 10 naar 80 procent. Daarmee behoort de Cayenne direct tot de absolute top van EV-land.



Maar een Porsche moet meer kunnen dan hard rechtdoor gaan. Gelukkig voelt ook deze Cayenne verrassend goed aan. Ondanks zijn formaat krimpt hij om je heen, stuurt hij nauwkeurig en heeft hij meer grip dan gezond verstand aankan. Vooral de Turbo profiteert van slimme techniek zoals Torque Vectoring en actieve aerodynamica.



Check de video om het oordeel over deze nieuwe Porsche te zien en horen.

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