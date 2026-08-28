Porsche zegt ja tegen Panamera met handbak, onder één voorwaarde

Porsche en handbakken, een verhaal dat twee kanten heeft. Aan de ene kant is het één van de weinige merken die een handgeschakelde sportwagen nog aanbiedt met de 911 Carrera T en GT3. Aan de andere kant is de PDK de beste optie in vrijwel elke andere auto. De 'luxe'-Porsches zoals de Cayenne en Panamera niet met een handbak aanbieden, dat lijkt evident. Volgens Porsche is het echt wel mogelijk om een Panamera te voorzien van een handbak of er een cabrio van te maken en het merk zegt er zelfs volmondig ja tegen. Of het ook gaat gebeuren? Dat hebben de klanten voor het zeggen.

De Porsche Panamera met handbak kwam namelijk ter sprake tijdens een interview met de directeur van Porsche Sonderwunsch. Dit is de divisie van het merk die alles verzorgt wat buiten de reguliere optielijst om gaat. Dat kan een bijzonder kleurtje zijn, maar tegenwoordig is er veel meer mogelijk. Via Sonderwunsch worden auto's als de Carrera GT teruggestuurd naar Stuttgart om samengesteld te worden alsof het weer 2003 is. Unieke projecten als de Slantnose en 993 Speedster zijn ook enkel mogelijk omdat Sonderwunsch eigenlijk nooit ergens nee tegen zegt.

Dat de Sonderwunsch-projecten vaak de duurdere Porsches uit de sportwagenreeks zijn, da's logisch. Toch zijn er ook Sonderwunsch-projecten op basis van de Cayenne, Panamera of Taycan als je dat zou willen. Vorig jaar nog werd een Cayenne (957) door Sonderwunsch vernieuwd. Het kan dus wel. Voor Sonderwunsch staat echt centraal dat als de klant wat wil, dan gebeurt het. Wel binnen de perken van wat legaal is, maar dat maakt de uitdaging leuk.

Panamera met handbak

Vandaar dat de directeur van Sonderwunsch, Alexander Fabig, volmondig ja zegt tegen een Panamera met handbak in gesprek met The Drive. "Als een klant dat wenst, bouwen we het. Dat is zeker mogelijk." Oftewel, het kan, maar dan wel als uniek Sonderwunsch-project. Fabig gebruikt de propositie van een Panamera met handbak of als cabrio altijd als een mooi voorbeeld van hoe Sonderwunsch te werk kan gaan. Alleen hij benadrukt wel: dit is momenteel NIET gaande. Dit gebeurt pas als een klant erom vraagt. Zo werkt het dan weer wel.

Nu zou je zeggen dat een Porsche Panamera altijd een PDK heeft gehad en ergens is dat correct. Bij de allereerste Panamera (970) was het echter mogelijk om de versies met V6 en de ongeblazen V8 te bestellen met een handbak. Dat deed vrijwel niemand en dus zijn er wereldwijd maar 146 handgeschakelde Panamera's. Een 147ste zou dus mooi zijn en op basis van de huidige generatie iets echt unieks. Of het ook echt leuk is, dat is natuurlijk een tweede.