Deze Porsche is 95% afgeschreven in 3 jaar tijd

Kennen we NFT’s nog? Rondom 2021 was dit een enorme hype, maar het bleek uiteindelijk een bubbel te zijn. Goh, wie had dat verwacht? Destijds waren ook veel grote merken op de hypetrein gesprongen, waaronder Porsche. Nu heeft Porsche toch maar besloten om de stekker uit het NFT-project te trekken.

Mocht je het vergeten zijn: wat was een NFT ook alweer? NFT staat voor Non-Fungible Token en kun je zien als een soort digitaal kunstwerk. Dit is gekoppeld aan de blockchain. Via een NFT kon je eigenaar worden van een plaatje. In de beginfase werden hier soms belachelijke bedragen voor betaald.

Goed, Porsche deed dus ook mee aan deze onzin. In 2022 lanceerden ze een project in samenwerking met kunstenaar Patrick Vogel. Het plan was om 7.500 unieke digitale kunstwerken te verkopen. De basis is een witte 911, die je bij meneer Vogel vervolgens kunt laten personaliseren met gekke patronen en kleuren. Vervolgens ben je eigenaar van een uniek digitaal plaatje.

Waarde gekelderd

De NFT’s werden dus uitgebracht in een “gelimiteerde” oplage van 7.500 exemplaren, maar zover is het nooit gekomen. Uiteindelijk zijn er maar 2.363 NFT’s verkocht. De aankoopprijs was 1.400 dollar. Op het hoogtepunt in 2023 waren deze zo’n 4.000 dollar waard, maar vandaag de dag zijn ze niet veel meer dan 200 dollar waard. Als je kocht op het hoogtepunt is de restwaarde dus 5% na 3 jaar... En ook als je zo'n NFT hebt gekocht voor de instapprijs is de restwaarde niet om over naar huis te schrijven: 14%.

Daarom heeft Porsche besloten dat het toch maar eens tijd is om de stekker uit het NFT-project te trekken. Per 1 oktober stoppen ze met actieve ondersteuning. Uiteraard behouden eigenaren nog wel hun NFT’s. Veel plezier ermee…

Bron: The Street

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