Porsche-supercar gespot op de Nürburgring, maar er is iets vreemds

Het is alweer een paar weken geleden dat de Mission S in onthuld en hij is in de tussentijd al vaak in het nieuws voorbij gekomen. Niet heel gek natuurlijk. Nu is het bijzondere ding alweer gespot op de plek waar je hem ook daadwerkelijk zou verwachten: de Nürburgring. Maar waarschijnlijk niet om de reden die jij denkt.

Als je naar de beelden kijkt die zijn verschenen op de socials is te zien dat de nieuwe conceptcar van Porsche wordt gevolgd door een zwart Mercedes busje met camera's. Ergens later in het filmpje is ook te zien hoe het busje de schuifdeur open heeft staan. Dat zie je ook niet iedere dag op de Groene Hel.

Uiteraard is de Porsche hier niet om een ronderecord neer te zetten. Nee, de Mission S is gewoon bezig met een fotoshoot, alweer. Er wordt dus niet volle bak toerenbegrenzer beukend over de Ring gereden. Maar toch is er op het filmpje wel wat lekker motorgeluid te horen.

Helaas weten we nog steeds niet wat er nou achter die voorstoelen ligt. Er gaan geruchten over een achtcilinder boxermotor zonder turbo, maar wel met elektrohulp. Dat zou gaaf zijn, want tot op de dag van vandaag is er nog nooit een productie-Porsche geweest met zo'n motor. Daarnaast zou het wel mooi passen in het toekomstige Porsche-plaatje, maar goed. We horen er vanzelf meer over.

Naast de motor houdt Porsche op het gebied van transmissie ook de opties nog open. Naast de geweldige Porsche PDK-automaat zou een handbak ook nog mogelijk zijn. CEO Michael Leiters gaf aan dat de wensen van klanten een belangrijke rol spelen bij de uiteindelijke keuzes.

Verder is er nog steeds niets bekend over productieplannen, prestaties of prijzen. Ook is het nog niet duidelijk in hoeverre de Mission S lijkt op het uiteindelijke productiemodel. Porsche heeft in ieder geval laten weten dat ze hele positieve reacties hebben gehad. Zo positief dat de mensen al voor de auto in de rij willen staan.

We zullen dus allemaal nog even moeten wachten.