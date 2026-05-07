Porsche Taycan nóg sneller: dealer kan ook de jouwe upgraden

Alsof de Taycan Turbo GT al niet krankzinnig genoeg was, gooit Porsche er een schepje bovenop met Manthey Racing. Het resultaat is een nieuw ronderecord op de Nürburgring Nordschleife.

Porsche-fabrieksheld Lars Kern knalde met de Taycan Turbo GT met Weissach Package én de nieuwe Manthey Kit naar een 6:55,533. Daarmee duikt hij dik negen seconden onder het vorige record voor luxe EV’s. Want dat is blijkbaar een categorie. Die voorganger was de Xiaomi SU7 Ultra, die overigens in prototype-vorm nog een klap sneller is. Maar geen kenteken, geen eerlijk vergelijk hè.

Om nog even te bevestigen dat Manthey geen slappe boeren zijn. De Taycan Turbo GT zonder Manthey-goodies is 12 seconden langzamer op hetzelfde stukje asfalt in de Eifel. Het laat zien wat voor bizar effect de aanpassingen op de elektrische Porsche hebben.

Sowieso een primeurtje. Het is de eerste keer dat ze een elektrische Porsche aanpakken. Normaal gesproken zijn ze vooral druk met de 911 GT-producten. Dit uitstapje laat zien dat ze ook wel raad weten met andere modellen van het merk uit Stuttgart.

Meer downforce dan je lief is

De truc zit ‘m vooral in de aerodynamica. De Manthey Kit verdrievoudigt de neerwaartse druk ten opzichte van de standaard Taycan Turbo GT. Bij 200 km/u praat je ineens over 310 kg downforce, en op topsnelheid zelfs zo’n 740 kg.

Er zijn dan ook serieuze upgrades doorgevoerd. Een grotere achtervleugel, aangepaste diffusers, extra luchtgeleiders en zelfs aerodiscs op de achterwielen. Dat laatste is toch een beetje de handtekening van Manthey geworden. Love it, or hate it.

Ook onderhuids aangepakt

Manthey heeft niet alleen naar de luchtstromen gekeken. Ook het onderstel en de aandrijflijn kregen aandacht. Het vermogen stijgt naar 816 pk, dat is 27 pk meer dan een reguliere Taycan Turbo GT. Zonder launch control en andere tijdelijke pk’s die je krijgt in dergelijke modi.

Daarnaast zijn de accustromen verhoogd en is de software opnieuw gekalibreerd. Net als aangepaste Porsche Active Ride-settings. Ook het remsysteem kreeg een upgrade, met grotere schijven en andere blokken. Kortom, dit is wel meer dan een extra spoilertje.

Die remmen maken een groot verschil. Op bepaalde stukken lag de snelheid tot 14 km/u hoger dan voorheen, omdat je nu eenmaal later op de rem kan trappen.

Tijd om jouw Taycan te upgraden

Het leukste nieuws is misschien wel dat deze Manthey Kit gewoon leverbaar wordt voor klanten. Vanaf juni kun je ‘m bestellen als retrofit voor jouw Taycan Turbo GT met Weissach Package.

Of je ook die 6:55 gaat halen? Dat denk ik niet.