"Einde Porsche Taycan is nabij"

Met de Taycan zette Porsche een potente EV neer in 2019. Dat werkte: door een heel gamma Taycan-modellen uit te brengen, werd het populair om een Porsche ook elektrisch te kiezen. Dat was een jaar of vijf geleden en intussen neemt de interesse sterk af. De facelift-Taycan kan het succes bij lange na niet evenaren en dus is de vraag wat de toekomst biedt. Het antwoord lijkt er te zijn, op basis van geruchten dan.

De Porsche Taycan wist net als eigenlijk elke Porsche precies op de juiste knoppen te drukken. Geavanceerde techniek, een mooi koetswerk en de positie als sportieve vierdeurs sedan in de tijd dat de Tesla Model S precies daar zat. Porsche kwam ook met de Cross- en Sport Turismo als twee stationwagon-varianten die ook goed werkten. Uiteindelijk heeft de Taycan betekend dat Porsche inzag dat elektrisch wel kan werken en het zal dan ook niet toevallig zijn dat toen de keuze kwam om ook de Macan en Cayenne elektrisch aan te bieden.

Afnemend succes

Bovendien kwam Porsche met een grondige update om de Taycan te verjongen. Alleen vanaf toen nam de interesse wel sterk af. Een combinatie van factoren is daar verantwoordelijk voor: de stance op elektrische auto's van verschillende markten, de afschrijvingscurve van reeds bestaande Taycans en de prijs van de auto an sich. Er is niks perse mis met de Taycan maar eigenlijk is Porsche toe aan iets nieuws. Toch laat het merk de Taycan nog even bestaan, alleen lijkt er een houdbaarheidsdatum aan te zitten.

Die datum is 2030, aldus WirtschaftsWoche. Dat staat haaks op wat Michael Leiters (de CEO van Porsche) zei in juni, waar hij wél erkent dat de Taycan voorbij zijn succes is maar niks bevestigde over het einde. Het cancellen van de Taycan heeft dan ook vooral te maken met logistieke keuzes. Porsche zou de fabriek van de Taycan in Stuttgart goed kunnen gebruiken voor modellen die wat meer volume vragen, waardoor een keuze gemaakt moest worden. Die keuze was initieel tussen de boel verhuizen naar Leipzig of per direct stoppen, maar daar is een optie drie in gevonden.

Einde nabij

En dus is de einddatum van 2030 wel logisch. Sterker nog: eigenlijk is dat een mooi termijn om het Taycan-gamma te herzien. Of er een opvolger komt, dat moet nog even blijken. Het lijkt logisch om iets in dezelfde trant te doen en de naam Taycan lijkt ook al redelijk gevestigd. Mocht je dus nog een Taycan willen: wel redelijk snel zijn.

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