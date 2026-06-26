Porsche-telg verkoopt omstreden villa voor € 12,7 miljoen

Hoge pieten bij een autobedrijf zijn meestal grijze muizen die niet zo in de schijnwerpers staan, maar Wolfgang Porsche was de laatste tijd veel in de media. Dat had alles te maken met zijn villa.

Even voor de goede orde: wie is Wolfgang Porsche ook alweer? Dit is de zoon van Ferry Porsche en de jongere broer van 911-ontwerper Butzi Porsche. Wolfgang zit al sinds de jaren ’70 in de bedrijfstop van Porsche en is op zijn 83ste nog altijd voorzitter van de raad van commissarissen

Privétunnel

Wolfgang Porsche kwam onder vuur omdat hij een privétunnel wilde aanleggen naar zijn peperdure villa in Salzburg. Hij had geen zin om over een smal en steil pad tussen het gepeupel naar zijn decadente villa te rijden. Daarom wilde hij een 500 meter lange tunnel graven, die leidde naar een ondergrondse parkeergarage.

Meneer Porsche kreeg toestemming van de lokale autoriteiten: hij mocht voor het luttele bedrag van € 48.000 1.500 vierkante meter aan publieke grond gebruiken. Later werd dit uitgebreid naar 3.000 vierkante meter. Dit leidde tot veel kritiek vanuit de omgeving: 19.000 mensen ondertekenen een petitie tegen dit project.

Ook al heeft hij een vergunning, Wolfgang Porsche heeft nu toch besloten dat hij geen zin heeft in dit gezeik. Het zet de villa te koop, zonder er een dag in gewoond te hebben. De optrekje met een woonoppervlak van 612 vierkante meter staat nu te koop voor € 12,7 miljoen. De tunnel is niet inbegrepen, want die moet nog gebouwd worden. Of niet. Dat is aan de nieuwe eigenaar.

Omstreden om meerdere redenen

Overigens is de villa om meerdere redenen omstreden. Jarenlange verbouwingen zorgden voor veel overlast. Bovendien werd de villa vroeger bewoond door de Joodse schrijver Stefan Zweig, die in de jaren ’30 naar Engeland vluchtte. Daar kan Wolfgang in principe weinig aan doen, maar gezien zijn familiehistorie ligt dat toch een beetje gevoelig. Wolfgang Porsche was sowieso al niet bijster populair, nadat in 2023 bekend werd dat hij ging scheiden van zijn demente vrouw.

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