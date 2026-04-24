Porsche trekt zich helemaal terug uit Bugatti en Rimac

Ergens in 2021 hadden Mate Rimac en de topmensen van Porsche een goed idee: laten we Bugatti samen gaan runnen onder de naam Bugatti Rimac. Rimac nam daarbij het voortouw met 55 procent van de aandelen en Porsche nam de overige 45 procent. Maar nu het wat minder goed gaat met de Duitse sportwagenbouwer, trekt deze in z’n geheel de handen af van de maker van extreme vierwielers.

Bugatti op eigen kracht verder

De twee partijen zijn tot overeenkomst gekomen dat Porsche alle aandelen in Bugatti Rimac verkoopt aan twee investeringsmaatschappijen: HOF Capital en BlueFive Capital. Ook verkoopt Porsche alle aandelen die het had in Rimac (20,6 procent) aan de twee investeerders. Daarmee komt Bugatti helemaal los van Porsche en ook de banden die het had met Volkswagen. Het is nu dus aan CEO Mate Rimac van Rimac Group om volledig op eigen kracht de richting te bepalen van het prestigieuze merk.

Helemaal alleen doet hij het natuurlijk niet. Hoewel Rimac verklaart dat het op eigen benen komt te staan, omdat Bugatti Rimac nu onder volledige controle komt te staan van zijn overkoepelende Rimac Group, zullen HOF en BlueFive een aanzienlijke vinger in de pap krijgen. Investeerders zitten er nooit in de handen helemaal van het stuur te houden. Zeker niet als het aankomt op spelers die goede banden of zelfs hun oorsprong vinden in de Verenigde Arabische Emiraten, zoals BlueFive dat heeft. Kortom, ook Bugatti heeft nu een influx aan geld uit de Golf.

Hoeveel geld er gemoeid gaat met de deal, is niet bekend. Ook zullen we daar maar lastig achterkomen, want alle betrokken partijen hebben besloten de lippen hierover stijf op elkaar te houden. Zeker tot alle regulerende instanties de deal hebben goedgekeurd, wat tegen eind 2026 verwacht wordt.

Porsche focust op eigen exclusieve modellen

Voor Porsche betekent de verkoop van de aandelen niet alleen een aanzienlijke inkomstenbron, ook grijpt het daarmee volgens eigen zeggen de kans om zich meer te focussen op het eigen merk. Eerder gaf de kersverse CEO Michal Leiters, afkomstig van McLaren, al aan dat de plannen van de Duitse sportwagenbouwer precies die richting op zouden gaan. De oplossing voor de financiële problemen zou namelijk liggen in het aanbieden van nog duurdere en exclusievere modellen. Hetzelfde trucje uithalen bij een van de exclusiefste modellen op aarde, doet dan inderdaad afleiden.

Aan de andere kant betekent het losweken van Porsche bij Bugatti ook dat Rimac een belangrijke bron van kennis en know-how verliest. Een die hij inruilt voor twee partijen die dat niet per se hebben en er voornamelijk inzitten om er geld uit te halen. Of dat gaat lukken, is altijd een vraag. Aan Rimac’ plannen kan het in ieder geval niet liggen. De eerste hybride Bugatti, de Tourbillion, is inmiddels te koop voor vanafprijs van een schamele 3,8 miljoen euro, en ook is Rimac begonnen met het verkopen van onderdelen voor elektrische auto’s aan onder andere BMW.