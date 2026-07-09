EV-pijn bij Porsche: Macan Electric en Taycan kunnen benzine-gat niet dichten

Porsche wilde de afgelopen jaren inzetten op een transitie naar EV’s, maar de consument stribbelt wereldwijd tegen. Uit de kersverse verkoopcijfers over het eerste halfjaar van 2026 blijkt dat de autoverkopen van het Duitse sportwagenmerk met maar liefst 16 procent zijn ingezakt. De oorzaak? Een haperende EV-vraag en het wegvallen van overheidssubsidies, aldus Porsche.

In totaal leverde Porsche in de eerste zes maanden van dit jaar 122,306 auto's af, tegenover 146,391 in dezelfde periode vorig jaar. Hoewel de directie in het persbericht spreekt van resultaten "in lijn met de verwachtingen", leggen de cijfers per model de vinger op de zere plek.

Taycan stort in, Macan Electric compenseert niet

De Porsche Taycan is over zijn hoogtepunt heen, zo lijkt het afgaande van de verkopen. De leveringen stortten in het eerste halfjaar met maar liefst 25 procent in tot 6.219 stuks. Kan een kleine facelift met neppe versnellingsbak en extreem duur Manthey-pakket daar wat aan veranderen?

Nog nijpender is de situatie rondom de cruciale Macan. In de Europese Unie mocht de benzineversie al een tijdje niet meer geleverd worden vanwege cybersecurity-regels, en Porsche bevestigt nu dat de wereldwijde productie van de brandstof-Macan aan het einde van deze maand (juli 2026) compleet wordt stopgezet. De hoop was volledig gevestigd op de nieuwe, volledig elektrische Macan Electric om dat gat op te vangen. Dat mislukt.

Terwijl er 19.695 Macans op benzine werden verkocht waren dat er 15.620 volledig elektrische. Daarmee daalt de verkoop van de Macan-familie met 22 procent. Moet je nagaan wat er met de verkopen gebeurt als de benzineversie na deze maand weg is. 4

Porsche-verkoopcijfers in een overzicht

Porsche wijst zelf met de beschuldigende vinger naar de "slepende en trager dan verwachte transitie van elektromobiliteit" wereldwijd. Daarnaast gooit het wegvallen van belastingvoordelen en subsidies voor EV's in de Verenigde Staten (de grootste afzetmarkt van Porsche) flink roet in het eten. Vooral in China, voorheen een absolute goudmijn voor het merk, kreeg Porsche een gigantische dreun van 32 procent te verwerken.

Wereldwijde Porsche-verkopen per regio

China: 14.501 stuks (-32%)

Europa (excl. Duitsland): 30.278 stuks (-14%)

Duitsland: 14.938 stuks (-6%)

Noord-Amerika: 37.712 stuks (-13%)

Totaal wereldwijd : 122.306 stuks (-16%)

Benzine-iconen houden de boel overeind

Gelukkig is er ook goed nieuws voor de formatie uit Stuttgart-Zuffenhausen. De Porsche 911 is populairder dan ooit. De leveringen van de sportwagen stegen met 19 procent tot 30.534 stuks. Vooral de dure, marge-rijke benzineversies zoals de GTS-, Turbo- en GT-modellen vliegen de showroom uit.

De Cayenne blijft met ruim 38.000 stuks de absolute verkooptopper, al liep die modelreeks ook 9 procent terug. De zojuist gelanceerde Cayenne Electric moet daar het tij gaan keren, maar het is de vraag of de consument wel op die EV zit te wachten.

Toekomst van Porsche

De 'all-in op EV'-strategie die Porsche voor ogen had, zorgt nu voor een pijnlijk overgangsjaar. De 718 Boxster en Cayman gingen eind 2025 al uit productie wat leidde tot een verkoopval van 73 procent voor die reeks. Blijkbaar kopen Porsche-klanten liever geen nieuwe Porsche dan een elektrische. En dan gaat de benzine-Macan over een paar weken met pensioen. Gelukkig is er een vervanger onderweg met de interne naam M1 en een Audi Q9-broer van Porsche genaamd K1.

Porsche kondigt aan op 7 oktober met een extra details te komen voor het 'Strategie 2035'-plan. In dat plan zit bijvoorbeeld al het streven om absoluut geen 911 EV te bouwen . We gaan het meemaken…

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