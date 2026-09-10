Porsche casht lekker met afscheid van Bugatti

De kogel is al sinds april door de kerk, maar nu de laatste centen betaald zijn, is de samenwerking tussen Porsche en Bugatti/Rimac officieel voorbij. Porsche grijpt de inkomsten meteen aan om een openstaande rekening bij de werknemers te betalen.

Met het afronden van de deal trekt het Volkswagen-concern zich na 28 jaar formeel terug uit de Franse hypercarbouwer. Volgens Porsche-topman Michael Leiters is de verkoop een logische stap om Porsche weer strak rond de eigen kernactiviteiten te organiseren. De verkoop van het 45 procent belang in de joint-venture Bugatti Rimac en het 21 procent belang in de Rimac Group levert Porsche een enorme kasinstroom op. Er is ongeveer 1 miljard euro met de verkoop gemoeid.

Geld voor het Porsche-personeel!

Een aanzienlijk deel van dat miljard vloeit direct door naar de werknemers van het sportautomerk. Porsche stort 250 miljoen euro direct door naar het pensioenfonds van de organisatie. Porsche heeft deze “desinvestering’’ niet meegerekend bij de begroting. Daarom stijgt de prognose voor de nettokasstroommarge (opbrengst aan het einde van het jaar gedeeld door de totale omzet) van Porsche voor het volledige jaar 2026 aanzienlijk: van een eerdere verwachting van 3 tot 5 procent naar 5,5 tot 7,5 procent.

Stoelendans bij Bugatti Rimac

Nu Porsche het veld ruimt, pakt oprichter Mate Rimac de absolute leiding bij Bugatti Rimac. De eigendomsstructuur brengt direct een grote managementherschikking met zich mee. Mate Rimac neemt het stokje over als President van Bugatti Automobiles, naast zijn rol als CEO van Bugatti Rimac. Christophe Piochon, die ruim 20 jaar bij Bugatti werkte en sinds 2022 President was, treedt per direct terug uit het bestuur. Op zijn bestuurdersstoel komt Marko Brkljačić te zitten die van Rimac komt. Hendrik Malinowski is aangewezen als de nieuwe Chief Commercial Officer (CCO) van Bugatti. Dan weet je dat ook weer.

De overdracht komt op een cruciaal moment: de gloednieuwe productieomgeving La Manufacture in Molsheim is net geopend en de opvolger van de Chiron – de V16-hybride Tourbillon – bevindt zich momenteel in de allerlaatste testfase voor marktintroductie. En Porsche? Dat moet voor een samenwerking kijken naar Audi en Lamborghini .

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