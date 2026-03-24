Porsche vliegt in de hens in Oisterwijk

Als je regelmatig op Autoblog Spots kijkt, dan is De Lind in Oisterwijk een bekende locatie. Dit is dé hotspot van Brabant, als het om het spotten van dikke wagens gaat. Afgelopen zaterdag was het vrij letterlijk een hotspot. Een Porsche vloog namelijk in de fik.

In de fik

Het gaat om de oer-Porsche, een 356 uit 1961. Op de foto’s lijkt de auto nog volledig intact, maar toch heeft de auto even in de fik gestaan. Er kwam rook onder de voorklep vandaan. Gelukkig voor de eigenaar gebeurde dit niet in the middle of nowhere. Winkeliers kwamen snel met een brandblusser aanzetten.







De eigenaar durfde echter niet de voorklep te openen, omdat de benzinetank daar zat. Hij was – begrijpelijkerwijs - bang dat die opeens vlam zou vatten. Gelukkig was ook de brandweer snel ter plaatse. Zij openden de kap en doofden het vuur. Waarschijnlijk was dit ontstaan door kortsluiting in de accu. Voor de veiligheid was wel het nabijgelegen terras ontruimd en was De Lind afgezet met een lint (haha).

Waterschade?

Het is dus allemaal met een sisser afgelopen. Wel heeft de brandweer onder de voorklep lopen spuiten, dus het kan zijn dat de auto er nog wat waterschade aan overgehouden heeft. Maar dit had natuurlijk een heel stuk slechter kunnen aflopen.

Nog even over de auto zelf: het is een Porsche 356B Super 90. Net als deze 356A heeft deze een 1,6 liter boxermotor, die zoals de naam al verklapt, 90 pk levert. Naar hedendaagse maatstaven stelt dat weinig voor, maar het scheelt 50% met de instapversie. Die leverde namelijk 60 pk.

Ook leuk: de auto is origineel Nederlands. Zo te zien verkeert de auto ook in prachtige staat. We hopen dus dat deze 356 weer snel de weg op kan.

