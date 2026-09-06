"Porsche werkt aan 918-opvolger op Lamborghini-basis"

Het is alweer meer dan een decennium geleden dat de iconische Porsche 918 Spyder de wereld verbaasde samen met de P1 en LaFerrari. Sinds de productie van de plug-in hybride hypercar stopte, wachten autoliefhebbers op een 918-opvolger. Kan die er nu komen op een Lamborghini-basis?

Eerst lag er nog het plan om een elektrische hypercar te maken. Daarvan was de Mission X het voorportaal. De productie daarvan, tja, die gaat er niet meer komen vrees ik. Toch mogen we nu weer hopen op een supercar van Porsche.

Volgens Automotive News is het niet ondenkbaar dat Porsche een 918-opvolger gaat bouwen. De nieuwe teambaas Michael Leiters drukt zijn stempel door: er gaat 5.000 man de laan uit. En, belangrijker, Porsche gaat zich weer richten op de kernactiviteiten. Zo is het WEC-programma al stopgezet.

Een supercar?

Een dure investering voor een gelimiteerde 918-opvolger, is dat dan wel zo verstandig? Daarom zou het merk naar de Temerario/Nuvolari-architectuur kijken. Dit is de basis waarop de supercars van Lamborghini en Audi zijn gebouwd. Door een bestaande basis te nemen, kun je dat geld alvast in je achterzak houden.

Beide auto’s hebben een hybride V8-aandrijflijn. De grote vraag is of Porsche hier ook voor kiest. Het zou een mooie hoedtik zijn naar de 4,6-liter V8 uit de 918 zijn. Als Porsche inderdaad een supercar gaat bouwen op dit platform, kan het ook de lessen uit de WEC leren. De Le Mans-racer, de 963, heeft ook een hybride 4,6-liter V8.

Of en wanneer de definitieve productieversie groen licht krijgt is nog afwachten, maar het signaal is helder: Porsche heeft de droom van een nieuwe hypercar absoluut niet opgegeven, en de benzine-emotie is nog lang niet afgeschreven. Het is nu wachten op een reactie van het Porsche-bestuur.

Foto: Porsche 918 Spyder Weissach Package gespot door Wessel.jpeg

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