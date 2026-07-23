Porsche werkt aan een machine die niemand zag aankomen

Als je aan Porsche denkt, zie je waarschijnlijk een 911 over een bergpas jagen. Of een Taycan geruisloos langs de snelweg zoeven. Waar je waarschijnlijk níét aan denkt, is een maaidorser die een tarweveld kaalplukt. Toch lijkt Porsche daar serieus mee bezig te zijn.

Van tractor naar maaidorser

Wie denkt dat Porsche ineens een complete carrièreswitch aan het maken is, vergeet misschien dat de sportieve autobouwer al eerder zijn handen vuil maakte. In de jaren vijftig en begin jaren zestig bouwde Porsche namelijk gewoon tractors. Sterker nog, in 2016 grapte het merk op 1 april zelfs over een elektrische Mission E Tractor.

Alleen lijkt de landbouwafdeling nu minder een droom dan toen. Er is namelijk een patent opgedoken voor een compleet nieuw type maaidorser. Huh?

Porsche wil het anders doen

Volgens Porsche vertrouwen moderne maaidorsers nog altijd op een uitgebreid systeem van riemen om vrijwel alle onderdelen aan te drijven. Dat werkt natuurlijk prima, maar het beperkt ook de mogelijkheden.

De oplossing van Porsche? Een hybride aandrijflijn waarbij een verbrandingsmotor alleen nog stroom opwekt. Elektromotoren nemen vervolgens de afzonderlijke onderdelen voor hun rekening. Daardoor kunnen onder meer de maaibalk, vijzels, invoer en dorsmechaniek onafhankelijk van elkaar worden aangestuurd. Loopt er iets vast, dan kan de betreffende elektromotor zelfs achteruit draaien om een verstopping te verhelpen. Best slim toch?

Waarschijnlijk geen Porsche Centre voor boeren

Voordat je straks een GT3 RS én een maaidorser naast elkaar in de showroom verwacht: zover is het waarschijnlijk niet. Porsche heeft sinds 1963 geen landbouwvoertuigen meer gebouwd en de kans dat daar verandering in komt is ook best klein.

Wat waarschijnlijker is, is dat Porsche zijn technische kennis gaat verkopen aan een fabrikant die wél thuis is in landbouwmachines. Het merk doet dat toch al decennialang voor allerlei bedrijven. Maar eerlijk is eerlijk: een Porsche-maaidorser klinkt toch een stuk leuker dan "een gepatenteerd hybride aandrijfsysteem voor agrarische toepassingen".

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